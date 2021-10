Môžu priniesť ešte väčšie riziko. Slovanu sa nepáčia niektoré tresty za derby

Domáci FC Spartak Trnava dostal pokutu 35.000 eur, Slovan 20.000 eur. Spartak odohrá najbližšie tri domáce zápasy bez divákov, vstup bude umožnený iba deťom do 15 rokov. DK SFZ navyše zakázala fanúšikom oboch klubov do konca súťažného ročníka vycestovať na vzájomné zápasy.

"Nesúhlasíme so zákazom účasti hosťujúcich fanúšikov na derby do konca sezóny. Nie je to správny nástroj. K derby patrí aj atmosféra, o ktorú sa pričinia oba fanúšikovské tábory.

Tento zákaz prináša so sebou zvýšené riziko pre organizátora, keď si napríklad fanúšikovia hostí môžu zakúpiť vstupenky do domácich sektorov, čo môže spôsobiť ďalšie neželané incidenty priamo na štadióne. Určite treba hľadať riešenia v oblasti organizácie zápasu a bezpečnostných opatrení.

Cestou môže byť napríklad využívanie biometrických údajov, pretože sa nebavíme o tisíckach problémových ľudí, ale o malej skupine ľudí. Aj v prípade našich fanúšikov v Trnave platí, že veľká väčšina z nich prišla podporiť Slovan a nedopúšťala sa protiprávneho konania, a za tými si stojím.

Problémová nie je v našom prípade či v iných kluboch väčšina, ale menšina," vyhlásil generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.