Zákaz divákov aj pokuty, Spartak a Slovan po derby poznajú tresty

"Odpovedali sme na otázky členov komisie a na všetko, čo bolo od nás požadované. My sme nikdy nemali problém s tým, aby sa zápas dohral pred prázdnymi štadiónom, prípadne na neutrálnej pôde alebo iba pred detskými fanúšikmi, ako to robí UEFA.

A to je najväčšia škoda, pretože takýchto veľkých derby zápasov na Slovensku nemáme veľa a keď si to jedno pokazíme, tak je to obrovská škoda pre futbal," poznamenal Kmotrík ml.

Podľa funkcionára Slovana incidentmi v Trnave utrpel v prvom rade futbal. "Neviem, čo viac sme my ako klub mohli urobiť pre to, aby sa niečo takéto nestalo. Mňa veľmi mrzí, čo sa udialo, lebo utrpel najmä futbal.

Prezident Spartaka Peter Macho v súvislosti s divokými scénami zo zápasu so Slovanom uviedol, že by sa dalo inšpirovať príkladom z Holandska a situáciou medzi fanúšikmi Feyenoordu Rotterdam a Ajaxu Amsterdam.

"Možno na nejaké dva-tri roky by mohol platiť zákaz, aby nemohli ísť slovanisti do Trnavy a naopak,“ povedal s tým, že v prechodnom období je potrebné prijať potrebnú prísnejšiu legislatívu.

S týmto názorom však Ivan Kmotrík ml. nesúhlasí. "Nechápem, ako takéto niečo môže niekto povedať. Som zhrozený, ako môže niekto uvažovať o tom, aby nemohli ísť fanúšikovia hostí na zápas.

Treba v rámci organizácie zápasu spraviť všetko pre to, aby sa neopakovali udalosti zo zápasu v Trnave. Nehádžme to všetko na hosťujúcich fanúšikov, v tomto prípade zlyhala organizácia domáceho klubu.

Prečo by pre to nemohli ísť fanúšikovia hostí na futbal? My ako klub proti tomu absolútne stojíme. Neviem si predstaviť, že by takéto niečo bolo na Slovensku schválené," dodal Kmotrík ml.

Vedenie ŠK Slovan bude podľa jeho slov pokračovať v tom, aby svoje domáce zápasy organizačne zvládlo.

"Už o necelý mesiac nás čaká domáci zápas Európskej konferenčnej ligy s PAOK Solún a všetci vieme, čo sa udialo pred dvoma rokmi. Vyvinieme maximálne úsilie, aby zápas prebehol bez problémov. Verím, že si fanúšikovia užijú európsky futbal na úrovni a v dobrej atmosfére. Som presvedčený, že ľudia sa u nás nemusia báť."