Enrique nikdy neriskuje. Dembele je pripravený nastúpiť proti Bayernu

PARÍŽ. Francúzsky futbalista Ousmane Dembele je podľa trénera Luisa Enriqueho k dispozícii Parížu Saint-Germain pre utorkový duel Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov.
Úradujúci držiteľ Zlatej lopty sa len nedávno vrátil späť k tímu po tom, čo utrpel zranenie počas septembrového zápasu kvalifikácie MS proti Ukrajine.
Dembele v uplynulých štyroch dueloch naskakoval v drese PSG trikrát z lavičky a v sobotu ho zachytili televízne kamery držať si zadnú časť pravej nohy.
Stalo sa tak po víťaznom stretnutí proti OGC Nice (1:0), keď 28-ročný krídelník hovoril spoluhráčovi o bolesti v zadnom stehennom svale.
„Nikdy neriskujem so žiadnym hráčom. Ousmane je však fit, absolvoval všetky tréningy za posledné dva týždne. Zlepšil svoju kondíciu a je pripravený hrať proti Bayernu. Zajtra sa rozhodneme, ako dlho bude hrať,“ citovala Enriqueho agentúra AP.