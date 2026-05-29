Spravil ťažký krok, bráni Strelca manažér. Bola jeho prvá sezóna v Anglicku sklamaním?

„Je zjavné sklamanie, že slovenský reprezentant si vo svojej prvej sezóne na Riverside neviedol lepšie."
Novinár Dominic Shaw z portálu The Northern Echo, ktorý sa špecializuje na dianie v britskom klube Middlesbrough, touto vetou zhodnotil prvý ročník Dávida Strelca na ostrovoch.
Pre slovenského útočníka išlo o druhý prestup do zahraničia. Keď pred piatimi rokmi odišiel od Talianska, nepresadil sa. O dva roky neskôr bol naspäť v Slovane.
V sezóne 2025/2026 si však viedol oveľa lepšie než pred rokmi v Taliansku. Sportnet priblížil, ako vyzeral prvý ročník Dávida Strelca v Anglicku.
Spravil ťažký krok, tvrdí manažér
Slovenský útočník prestúpil v lete 2025 z bratislavského Slovana do Middlesbrough za 7,5 milióna eur + 2,5 milióna eur v rôznych bonusoch. Tu skôr treba upriamiť pozornosť na to, kedy prišiel.
„Prišiel po, myslím, že štyroch odohraných zápasoch, takže do klubu prišiel bez absolvovania letnej prípravy s Middlesbrough," ozrejmil pred niekoľkými týždňami manažér tímu Kim Hellberg.
Strelec sa navyše počas tejto sezóny zranil, pričom vynechal takmer dva mesiace. „Nemal to jednoduché. Vybudoval si kvalitu, no potom sa zranil, čo znamenalo, že bol dlho mimo hru," poznamenal švédsky kouč.
„(Dávid) je stále mladý hráč. Do Anglicka prišiel prvýkrát zo Slovenska. Bol to pre neho ťažký krok," dodal Hellberg.
Zbožňoval Strelcove nasadenie
V tejto sezóne druhej najvyššej anglickej súťaže (Championship) zaznamenal Dávid Strelec osem gólov a asistenciu.
Je ale škoda, že slovenský útočník v play off o postup do Premier League nenadviazal na gólové výkony zo záveru sezóny, keď strelil tri góly a na ďalší prihral v posledných štyroch kolách Championship.
Middlesbrough počas posledného víkendu prehral vo finálovom boji o postup do najvyššej anglickej súťaže s Hull City (0:1).
V tom čase bol Strelec vo forme. Mal za sebou najlepší výkon sezóny, ktorý podal v dueli s Ipswich Town (2:2), v ktorom strelil gól.
„Pri remíze s Ipswichom bol skvelý. Ale Hellberga nenadchýna len jeho konečný výsledok pred bránkou. Manažér miluje Strelcove nasadenie a túžbu zlepšiť každý aspekt svojej hry," zhodnotil jeho výkon expert Dominic Shaw.
Strelil menej gólov, než ukazujú dáta
„Dávid je kvalitný hráč, skvelý futbalista a skvelý chlap. Páči sa mi, koľko sa snaží pre tím urobiť. Veľmi tvrdo pracuje, je to jednoducho skvelý futbalista a myslím si, že to najlepšie má ešte len pred sebou," chválil svojho útočníka manažér Hellberg.
Podľa špecializovaného portálu Opta Analyst mal Strelec v tejto sezóne 10,3 očakávaného gólu. To znamená, že strelil o dva góly menej, než sa od neho, respektíve jeho príležitostí, očakávalo.
Vlani strelil v najvyššej slovenskej súťaži dvadsať gólov. Išlo o jeho rekord v rámci jedného ročníka. Vtedy mu v kolónke očakávanych gólov svietilo číslo 12,2.
V tomto smere ale nebol jediný problémový v útoku Middlesbrough. Tommy Conway, Strelcov kolega z ofenzívy, mal v kolónke očakávaných gólov číslo 15,82, pričom skóroval trinásťkrát.
Nebol efektívny zakončovateľ
Ako vyzerajú kľúčové dáta a čísla slovenského útočníka po konci ročníka?
Až päťdesiat percent všetkých pokusov Strelca smerovalo na bránu. V priemere na 90 minút strelil 0,32 gólu (24. medzi útočníkmi Championship s aspoň tisíc odohranými minútami).
Dostával sa do gólových príležitostí. Svedčí o tom číslo 0,25 v štatistike priemeru očakávaného gólu na zakončenie. Nebol však veľmi efektívny (17%). Nepatril ani do najlepšej 25-ky utočníkov v Championship.
Ukázal sa ako flexibilný zakončovateľ. Trikrát sa presadil pravou nohou, dvakrát ľavou, dvakrát hlavou a raz aj ramenom. Zaujímavosťou je, že až tridsaťkrát vystrelil ľavačkou a len päťkrát pravačkou.
Štatistiky Dávida Strelca 2024/2025 v lige (ŠK Slovan Bratislava)
odohrané zápasy: 29
priemer minút na zápas: 71
strelené góly: 20
asistencie: 5
strely na bránu: 30
strelecká efektivita: 31,8%
priemer gólov na sto dotykov s loptou: 5,04
Štatistiky Dávida Strelca 2025/2026 v lige (Middlesbrough):
odohrané zápasy: 35
priemer minút na zápas: 59
strelené góly: 8
asistencie: 1
strely na bránu: 23
strelecká efektivita: 16,8%
priemer gólov na sto dotykov s loptou: 2,15
Vynikal v kombinačnej hre
Patril však medzi kreatívnych útočníkov s priemerne 2,8 úspešnou prihrávkou smerom vpred na 90 minút (7. v lige medzi útočníkmi) a 1,3 úspešnou progresívnou prihrávkou na 90 minút (9. v lige medzi útočníkmi).
V metrike "PAdj (possesion-adjusted)", v preklade prispôsobené držaniu lopty, ktorá dáva presnejší pohľad na štatistiky, pričom berie do úvahy fakt, koľko času drží tím loptu na kopačkách, má Strelec takmer štrnásť progresívnych prihrávok (6. v lige medzi útočníkmi).
Kim Hellberg v decembri o Strelcovi: „Má veľmi dobrú kvalitu v poslednej prihrávke a kombináciách. Každý vidí, že má vo všetkých týchto veciach špičkovú kvalitu. Strelí veľa gólov.“
Vyhral však len 26 percent súbojov o loptu (61. medzi útočníkmi v Championship, tretí od spodu). V tomto smere nevynikal ani vlani v slovenskej lige (33%).
Britské médiá píšu, že napriek skorým neúspešným obdobiam sa jeho inteligentný pohyb, tempo a fyzická zdatnosť ukázali ako silné stránky v Championship.