Skalica vníma poslednú priečku ako výzvu. Podhorin: Všetko máme vo vlastných rukách

To všetko ukáže až liga, pretože v konečnom dôsledku ma výsledky z prípravy nezaujímajú, je to niečo odlišné.

Rovnaký názor má aj obranca Podhorin: "V kabíne to vnímame ako výzvu do druhej časti sezóny. Prioritou je dostať sa z dna tabuľky čo najskôr.

Všetko ide dobrý smerom

Káder Skalice ešte nemusí byť definitívny, no podľa Oulehlu ide všetko dobrým smerom.

"Išlo o hráčov, ktorých sme si vytipovali počas sviatkov a osobne si myslím, že nám zvýšia kvalitu, ktorá nám chýbala na posledných dvadsiatich metroch ihriska.

Verím, že do kabíny všetci dobre zapadli, pretože jeden z dôležitých atribútov je aj to, aby mali hráči správne mentálne nastavenie, a aby zapadli do nastavenia tohto klubu, pretože je to rodinný klub, ktorý je založený najmä na dobrých vzťahoch.

Verím, že nové posily tieto atribúty spĺňajú, a že nám pomôžu a budú pre kabínu prínosom, aby sme na jar stúpali v tabuľke vyššie," zhodnotil český kouč podľa oficiálneho webu Skalice.