Remízový kráľ zvíťazil v prvých štyroch kolách trikrát, potom už ani raz

V predchádzajúcich dvoch sezónach sa Levice v najvyššej krajskej súťaži dlho zachraňovali, úvod tejto štvrtej ligy však mali akoby z ríše snov.
V prvej tretine jesennej časti nahrali v piatich kolách 11 bodov, trpkosť prehry okúsili až v 6. kole v domácom súboji so silnou Dubnicou nad Váhom (1:3) a v tabuľke figurovali hneď za Bolerázom a FC Nitra.
Jesenný remízový kráľ dosiahol tri víťazstvá v prvých štyroch kolách, v posledných štyroch však získal iba jeden bod a v tabuľke Majstrovstiev regiónu sa zosunul tesne do dolnej polovice tabuľky. To aj kvôli šiestim nerozhodným rezultátom, za ktoré si pripísal - pri trojbodovom systéme - po jednom bode.
Pred sezónou odišli do piatoligových Šurian Nigérijčania Raymond a Beckham, z treťoligovej Bánovej prišiel ich krajan a stopér Igwe Ogudu a zo šiestej ligy ofenzívni Brazílčania Daniel Dos Santos a Ruan Jodi, no a Ukrajinec David Mančenko z dorastu. Osemnásťročný Brazílčan Miranda prišiel až koncom augusta.
Rovnú polovicu gólov FK Slovan dal 24-ročný 10-gólový Kristián Petrík, ktorý je druhým najlepším strelcom štvrtej ligy za 11-gólovým Lukášom Minarovičom z Jaslovských Bohuníc a zároveň jedným z najvyťažovanejších hráčov súťaže s rovnakou minutážou ako napríklad bývalý reprezentant Lukáš Štetina z FC Nitra, proti ktorému sa v domácej jesennej derniére na pravom krídle nepresadil.
Práve levický top kanonier nepremenil v stretnutí 11. kola FK Slovan Levice – FK Bestrent Horná Krupá (2:2) oprávnene nariadený pokutový kop v 79. minúte za stavu 2:2, keď sa potvrdilo pravidlo, že sám faulovaný by penaltu nemal ísť kopať. Brankár nováčika od Trnavy Samuel Tollarovič mu smer vystihol.
Minulý rok robil v žlto-zelenom klube Španiel Juan Manuel Gonzalez z Barcelony metodické školenia zamerané na teóriu i prax vo futbale, ktoré mali svojich poslucháčov a ktoré mali pozdvihnúť variabilnosť hry všetkých kategórií v FK Slovan.
Na otázky Sportnetu odpovedal 24-ročný asistent trénera a metodik FK Slovan Levice DAVID NEMEC.
Ako v klube hodnotíte konečné 10. miesto po jeseni?
Berieme ho realisticky. Pred sezónou sme prechádzali zmenami v kádri aj v hernom prejave a jesenná časť nám ukázala, kde sú naše silnejšie stránky, ale aj rezervy.
Tabuľkové postavenie nie je ideálne, zodpovedá však priebehu jesene a dosiahnutým výsledkom.
Po prvých piatich kolách mali Levice bez jedinej prehry až 11 bodov, ako sa to podarilo?
V úvode sezóny sme ťažili z dobrej letnej prípravy, vysokej motivácie hráčov a disciplinovaných výkonov. Mužstvo bolo kompaktné, dokázalo byť efektívne a zvládalo aj kľúčové momenty zápasov.
Začať víťazstvom 4:0 v Trebaticiach a hneď v druhom kole zdolať doma 3:0 Imeľ muselo mužstvo naštartovať. Aké to boli stretnutia?
V oboch zápasoch sme boli herne aj výsledkovo dominantní. Dobre sme vstúpili do oboch stretnutí, boli sme dôrazní v defenzíve a efektívni v zakončení, čo nám dodalo potrebné sebavedomie.
V 3. kole v Jaslovských Bohuniciach vyrovnával dvakrát na konečných 2:2 najlepší strelec mužstva Kristián Petrík. Nálada v mužstve musela byť dobrá.
Určite áno. Ukázali sme mentálnu odolnosť a schopnosť reagovať na nepriaznivý vývoj zápasu. Tieto body z vonkajšieho prostredia sú pre nás nesmierne dôležité a cenné.
Prvá prehra prišla v 6. kole doma s Dubnicou v pomere 1:3, keď už v 33. minúte bolo 0:3. Aký to bol prvý polčas?
Bol to jeden z najslabších polčasov celej jesene. Zlyhali sme v organizácii hry a súper kruto trestal naše chyby. Druhý polčas už mal lepšie parametre, ale nestačilo to na zmenu skóre a otočenie vývoja.
Letná posila Dos Santos z Brazílie sa nechala potom v 64. minúte vylúčiť, ako to vyhodnotil klub?
Túto situáciu okolo dvoch žltých kariet pre Dos Santosa sme si rozobrali interne.
Levice až šesťkrát remizovali. V Šoporni a Trenčianskych Stankovciach ste viedli, no výsledok bol zakaždým 1:1. Kedy ste boli bližšie k víťazstvu?
Bližšie k trom bodom sme boli v Šoporni, kde sme mali viac herných aj gólových možností zápas rozhodnúť vo svoj prospech. Chýbala však väčšia efektivita a lepšie zvládnutie samotného záveru zápasu.
Ktorý z poltucta remízových rezultátov, pri bilancii 3 – 6 – 6, mrzí najviac?
Veľmi nás mrzela spomínaná remíza 1:1 v siedmom kole v Šoporni a aj tá domáca v jedenástom s Hornou Krupou, keď sme v 65. minúte vyrovnali Nikolasom Kupčom na konečných 2:2, ale jedenásť minút pred koncom sme nepremenili pokutový kop. V opačnom prípade by sme boli po jeseni veselší a bodovo sa dotiahli na ôsmu Sereď.
Ak by ste mali označiť najlepší a najslabší jesenný výkon, ktoré by to boli?
Najlepší by bol ten víťazný v Trebaticiach, alebo doma s Imeľom, no a najslabší ten v Novom Meste, kde sme prehrali po nerozhodnom prvom polčase 1:1 nakoniec 4:1. Dobrý však nebol ani ten spomínaný doma proti Hornej Krupej s výslekom 2:2.
Ako prebieha zimná príprava mužstva?
Príprava prebieha podľa stanoveného plánu, je zameraná na zlepšenie kondície, hernej organizácie a na odstránenie nedostatkov z jesene. Dôraz kladieme tiež na zdravotný stav hráčov.
S kým ste už hrali a kto vás v zimných testoch ešte preverí?
Na vlastnej umelej tráve sme odohrali remízový zápas 1:1 s piatoligovými Tvrdošovcami a dona nás čakajú ešte treťoligoví súperi Veľké Ľudince, béčko Komárna a Nové Zámky. Tiež si zahráme proti Čeladiciam a Partizánskemu.
S akým cieľom pôjde Slovan Levice do odvetnej časti?
Cieľom v jarnej časti súťaže je stabilizovať výkony, čo možno najviac vylepšiť bodový zisk najmä v domácom prostredí a posunúť sa v tabuľke vyššie. Zároveň chceme herne rásť.
Priblížte zimné zmeny v kádri, kto posilní desiate mužstvo v poradí?
Momentálne ešte nemáme potvrdené žiadne prestupy, ale zopár zmien určite nastane.
V siedmich domácich zápasoch ste získali iba osem bodov, v čom vidíte príčiny?
Chýbala nám väčšia odvaha smerom dopredu, ale aj pokoj v zakončení. Zároveň sme v niektorých zápasoch nedokázali potvrdiť hernú prevahu gólmi, teda tým najcennejším, čo rozhoduje o výsledkoch.
Zostáva 38-ročný hlavný tréner Michal Ármai vo funkcii?
Áno, tréner Ármai pokračuje pri A-mužstve.
Desaťgólvý Kristián Petrík dal polovicu gólov mužstva, bojovný Dmitro Farbatiuk pridal štyri. Aký je ich prínos a zostávajú v Leviciach?
Obaja sú významným prínosom pre mužstvo. Sú dôležitou súčasťou tímu a počítame s nimi aj do jarnej časti súťaže.