Remízový kráľ zvíťazil v prvých štyroch kolách trikrát, potom už ani raz

Futbalisti Slovana Levice sú remízovým kráľom štvrtej ligy.
Futbalisti Slovana Levice sú remízovým kráľom štvrtej ligy.
Marián Dragúň|26. jan 2026 o 09:45
Mrzí najmä domáca bilancia 2 víťazstvá – 2 remízy – 3 prehry.

V predchádzajúcich dvoch sezónach sa Levice v najvyššej krajskej súťaži dlho zachraňovali, úvod tejto štvrtej ligy však mali akoby z ríše snov.

V prvej tretine jesennej časti nahrali v piatich kolách 11 bodov, trpkosť prehry okúsili až v 6. kole v domácom súboji so silnou Dubnicou nad Váhom (1:3) a v tabuľke figurovali hneď za Bolerázom a FC Nitra.

Jesenný remízový kráľ dosiahol tri víťazstvá v prvých štyroch kolách, v posledných štyroch však získal iba jeden bod a v tabuľke Majstrovstiev regiónu sa zosunul tesne do dolnej polovice tabuľky. To aj kvôli šiestim nerozhodným rezultátom, za ktoré si pripísal - pri trojbodovom systéme - po jednom bode.

Pred sezónou odišli do piatoligových Šurian Nigérijčania Raymond a Beckham, z treťoligovej Bánovej prišiel ich krajan a stopér Igwe Ogudu a zo šiestej ligy ofenzívni Brazílčania Daniel Dos Santos a Ruan Jodi, no a Ukrajinec David Mančenko z dorastu. Osemnásťročný Brazílčan Miranda prišiel až koncom augusta.

Rovnú polovicu gólov FK Slovan dal 24-ročný 10-gólový Kristián Petrík, ktorý je druhým najlepším strelcom štvrtej ligy za 11-gólovým Lukášom Minarovičom z Jaslovských Bohuníc a zároveň jedným z najvyťažovanejších hráčov súťaže s rovnakou minutážou ako napríklad bývalý reprezentant Lukáš Štetina z FC Nitra, proti ktorému sa v domácej jesennej derniére na pravom krídle nepresadil.

Práve levický top kanonier nepremenil v stretnutí 11. kola FK Slovan Levice – FK Bestrent Horná Krupá (2:2) oprávnene nariadený pokutový kop v 79. minúte za stavu 2:2, keď sa potvrdilo pravidlo, že sám faulovaný by penaltu nemal ísť kopať. Brankár nováčika od Trnavy Samuel Tollarovič mu smer vystihol.

Minulý rok robil v žlto-zelenom klube Španiel Juan Manuel Gonzalez z Barcelony metodické školenia zamerané na teóriu i prax vo futbale, ktoré mali svojich poslucháčov a ktoré mali pozdvihnúť variabilnosť hry všetkých kategórií v FK Slovan.

Na otázky Sportnetu odpovedal 24-ročný asistent trénera a metodik FK Slovan Levice DAVID NEMEC.

Ako v klube hodnotíte konečné 10. miesto po jeseni?

Berieme ho realisticky. Pred sezónou sme prechádzali zmenami v kádri aj v hernom prejave a jesenná časť nám ukázala, kde sú naše silnejšie stránky, ale aj rezervy.

Tabuľkové postavenie nie je ideálne, zodpovedá však priebehu jesene a dosiahnutým výsledkom.

V stretnutí Levice – Horná Krupá (2:2) sa gólom zapísal aj 20-ročný Samuel Brumlovský.
V stretnutí Levice – Horná Krupá (2:2) sa gólom zapísal aj 20-ročný Samuel Brumlovský.

Po prvých piatich kolách mali Levice bez jedinej prehry až 11 bodov, ako sa to podarilo?

V úvode sezóny sme ťažili z dobrej letnej prípravy, vysokej motivácie hráčov a disciplinovaných výkonov. Mužstvo bolo kompaktné, dokázalo byť efektívne a zvládalo aj kľúčové momenty zápasov.

Začať víťazstvom 4:0 v Trebaticiach a hneď v druhom kole zdolať doma 3:0 Imeľ muselo mužstvo naštartovať. Aké to boli stretnutia?

V oboch zápasoch sme boli herne aj výsledkovo dominantní. Dobre sme vstúpili do oboch stretnutí, boli sme dôrazní v defenzíve a efektívni v zakončení, čo nám dodalo potrebné sebavedomie.

V 3. kole v Jaslovských Bohuniciach vyrovnával dvakrát na konečných 2:2 najlepší strelec mužstva Kristián Petrík. Nálada v mužstve musela byť dobrá.

Určite áno. Ukázali sme mentálnu odolnosť a schopnosť reagovať na nepriaznivý vývoj zápasu. Tieto body z vonkajšieho prostredia sú pre nás nesmierne dôležité a cenné.

Prvá prehra prišla v 6. kole doma s Dubnicou v pomere 1:3, keď už v 33. minúte bolo 0:3. Aký to bol prvý polčas?

Bol to jeden z najslabších polčasov celej jesene. Zlyhali sme v organizácii hry a súper kruto trestal naše chyby. Druhý polčas už mal lepšie parametre, ale nestačilo to na zmenu skóre a otočenie vývoja.

Letná posila Dos Santos z Brazílie sa nechala potom v 64. minúte vylúčiť, ako to vyhodnotil klub?

Túto situáciu okolo dvoch žltých kariet pre Dos Santosa sme si rozobrali interne.

S loptou vyhlásený hlavičkár Igwe Ogudu z Nigérie.
S loptou vyhlásený hlavičkár Igwe Ogudu z Nigérie.

Levice až šesťkrát remizovali. V Šoporni a Trenčianskych Stankovciach ste viedli, no výsledok bol zakaždým 1:1. Kedy ste boli bližšie k víťazstvu?

Bližšie k trom bodom sme boli v Šoporni, kde sme mali viac herných aj gólových možností zápas rozhodnúť vo svoj prospech. Chýbala však väčšia efektivita a lepšie zvládnutie samotného záveru zápasu.

Ktorý z poltucta remízových rezultátov, pri bilancii 3 – 6 – 6, mrzí najviac?

Veľmi nás mrzela spomínaná remíza 1:1 v siedmom kole v Šoporni a aj tá domáca v jedenástom s Hornou Krupou, keď sme v 65. minúte vyrovnali Nikolasom Kupčom na konečných 2:2, ale jedenásť minút pred koncom sme nepremenili pokutový kop. V opačnom prípade by sme boli po jeseni veselší a bodovo sa dotiahli na ôsmu Sereď.

Ak by ste mali označiť najlepší a najslabší jesenný výkon, ktoré by to boli?

Najlepší by bol ten víťazný v Trebaticiach, alebo doma s Imeľom, no a najslabší ten v Novom Meste, kde sme prehrali po nerozhodnom prvom polčase 1:1 nakoniec 4:1. Dobrý však nebol ani ten spomínaný doma proti Hornej Krupej s výslekom 2:2.

Ako prebieha zimná príprava mužstva?

Príprava prebieha podľa stanoveného plánu, je zameraná na zlepšenie kondície, hernej organizácie a na odstránenie nedostatkov z jesene. Dôraz kladieme tiež na zdravotný stav hráčov.

S kým ste už hrali a kto vás v zimných testoch ešte preverí?

Na vlastnej umelej tráve sme odohrali remízový zápas 1:1 s piatoligovými Tvrdošovcami a dona nás čakajú ešte treťoligoví súperi Veľké Ľudince, béčko Komárna a Nové Zámky. Tiež si zahráme proti Čeladiciam a Partizánskemu.

S akým cieľom pôjde Slovan Levice do odvetnej časti?

Cieľom v jarnej časti súťaže je stabilizovať výkony, čo možno najviac vylepšiť bodový zisk najmä v domácom prostredí a posunúť sa v tabuľke vyššie. Zároveň chceme herne rásť.

Priblížte zimné zmeny v kádri, kto posilní desiate mužstvo v poradí?

Momentálne ešte nemáme potvrdené žiadne prestupy, ale zopár zmien určite nastane.

Brankár Patrik Samuel Pánik je odchovancom Slovana Levice.
Brankár Patrik Samuel Pánik je odchovancom Slovana Levice.

V siedmich domácich zápasoch ste získali iba osem bodov, v čom vidíte príčiny?

Chýbala nám väčšia odvaha smerom dopredu, ale aj pokoj v zakončení. Zároveň sme v niektorých zápasoch nedokázali potvrdiť hernú prevahu gólmi, teda tým najcennejším, čo rozhoduje o výsledkoch.

Zostáva 38-ročný hlavný tréner Michal Ármai vo funkcii?

Áno, tréner Ármai pokračuje pri A-mužstve.

Desaťgólvý Kristián Petrík dal polovicu gólov mužstva, bojovný Dmitro Farbatiuk pridal štyri. Aký je ich prínos a zostávajú v Leviciach?

Obaja sú významným prínosom pre mužstvo. Sú dôležitou súčasťou tímu a počítame s nimi aj do jarnej časti súťaže.

Tabuľka Majstrovstvá regiónu IV. liga Západ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC NitraFC NitraFC Nitra
15
13
2
0
47:7
41
V
V
V
V
V
2
TJ Slavoj BolerázTJ Slavoj BolerázTJ Slavoj Boleráz
15
12
2
1
38:17
38
V
P
V
V
R
3
PFK PiešťanyPFK PiešťanyPFK Piešťany
15
9
2
4
23:13
29
V
R
V
V
P
4
FC PataFC PataFC Pata
15
8
4
3
28:14
28
V
V
P
V
V
5
FK Spartak Dubnica nad VáhomFK Spartak Dubnica nad VáhomFK Spartak Dubnica nad Váhom
15
7
4
4
25:24
25
V
V
V
R
P
6
ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928
15
8
1
6
29:25
25
V
P
P
V
P
7
OŠK Trenčianske StankovceOŠK Trenčianske StankovceOŠK Trenčianske Stankovce
15
6
3
6
30:32
21
P
R
P
V
R
8
ŠKF SereďŠKF SereďŠKF Sereď
15
5
2
8
18:25
17
P
V
V
P
V
9
ŠK LR CRYSTALŠK LR CRYSTALŠK LR CRYSTAL
15
5
2
8
20:30
17
P
P
V
P
V
10
FK Slovan LeviceFK Slovan LeviceFK Slovan Levice
15
3
6
6
20:25
15
P
R
P
P
R
11
TJ ImeľTJ ImeľTJ Imeľ
15
4
3
8
24:26
15
R
V
P
V
P
12
FK Bestrent Horná KrupáFK Bestrent Horná KrupáFK Bestrent Horná Krupá
15
4
2
9
18:28
14
V
P
V
P
R
13
ŠK ŠoporňaŠK ŠoporňaŠK Šoporňa
15
3
5
7
20:31
14
P
P
P
V
P
14
AFC Nové Mesto nad VáhomAFC Nové Mesto nad VáhomAFC Nové Mesto nad Váhom
15
3
4
8
16:34
13
R
P
P
V
R
15
OFK TrebaticeOFK TrebaticeOFK Trebatice
15
3
3
9
16:33
12
P
V
P
R
P
16
TJ NAFTA GBELYTJ NAFTA GBELYTJ NAFTA GBELY
15
2
5
8
15:23
11
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

