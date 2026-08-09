Obert bude mať v tíme nového spoluhráča. Na hosťovanie prišiel syn legendárneho futbalistu

Taliansky futbalista Daniel Maldini je nový spoluhráč slovenského obrancu Adama Oberta.
Syn slávneho Paola Maldiniho a vnuk legendárneho Cesareho Maldiniho sa presunul na hosťovanie z Atalanty Bergamo do Cagliari.
Klub zo Sardínie informoval o príchode 24-ročného ofenzívneho stredopoliara v nedeľu na svojom webe.
Maldini nastúpil v sezóne 2025/26 za Atalantu do 9 zápasov v Serie A a po jednom štarte pridal v Lige majstrov a Talianskom pohári, no strelecky sa nepresadil.
V januári odišiel na hosťovanie do Lazia Rím, v ktorého drese strelil dva góly v 12 ligových vystúpeniach a pridal aj jednu asistenciu.