Obert bude mať v tíme nového spoluhráča. Na hosťovanie prišiel syn legendárneho futbalistu

Daniel Maldini.
Daniel Maldini. (Autor: REUTERS)
TASR|9. aug 2026 o 18:28
ShareTweet0

V sezóne 2025/26 nastúpil za Atalantu do 9 zápasov v Serie A a po jednom štarte pridal v Lige majstrov a Talianskom pohári.

Taliansky futbalista Daniel Maldini je nový spoluhráč slovenského obrancu Adama Oberta.

Syn slávneho Paola Maldiniho a vnuk legendárneho Cesareho Maldiniho sa presunul na hosťovanie z Atalanty Bergamo do Cagliari.

Klub zo Sardínie informoval o príchode 24-ročného ofenzívneho stredopoliara v nedeľu na svojom webe.

Maldini nastúpil v sezóne 2025/26 za Atalantu do 9 zápasov v Serie A a po jednom štarte pridal v Lige majstrov a Talianskom pohári, no strelecky sa nepresadil.

V januári odišiel na hosťovanie do Lazia Rím, v ktorého drese strelil dva góly v 12 ligových vystúpeniach a pridal aj jednu asistenciu.

Serie A

    Daniel Maldini.
    Daniel Maldini.
    Obert bude mať v tíme nového spoluhráča. Na hosťovanie prišiel syn legendárneho futbalistu
    ne 18:28
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Obert bude mať v tíme nového spoluhráča. Na hosťovanie prišiel syn legendárneho futbalistu