Slovné napadnutie rozhodcov ho vyšlo draho. Tréner Bologne dostal dištanc a pokutu

Vedenie talianskej Serie A potrestalo trénera futbalistov Bologne Domenica Tedesca dištancom na dva zápasy.
Dôvodom je jeho správanie v závere nedeľného duelu proti Sassuolu (2:2), kde videl červenú kartu za slovné napadnutie rozhodcov.
Mal v tom pokračovať aj v útrobách štadióna a okrem trestu musí zaplatiť aj pokutu 5000 eur.
Výkon a rozhodnutia arbitrov komentoval aj prezident Bologne Joey Saputo, ktorý pri postrannej čiare tiež slovne vyjadril svoj nesúhlas.
Výsledkom je pozastavenie jeho funkcie do 30. septembra. Držiteľ nemeckého občianstva Tedesco, ktorý sa narodil v Taliansku, no vyrastal v Nemecku a tam začal aj svoju trénerskú kariéru, nezažíva v novom pôsobisku ideálny štart.
Remízou proti Sassuolu si jeho tím v 3. kole vybojoval prvý bod.