Futbalový reprezentant šoféroval pod vplyvom kokaínu. Prekročil rýchlosť, prišiel o vodičák

Cristian Volpato
Cristian Volpato (Autor: SITA/AP)
ČTK|9. sep 2026 o 09:02
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V mládežníckych kategóriách reprezentoval Taliansko.

Austrálsky futbalový reprezentant Cristian Volpato dostal za šoférovanie pod vplyvom kokaínu pokutu.

Médiá informovali, že stredopoliar talianskeho Sassuola musí zaplatiť 722 austrálskych dolárov.

Polícia v Sydney Volpata zastavila koncom júla dvakrát počas jednej noci pre prekročenie povolenej rýchlosti, za čo na pol roka prišiel o vodičský preukaz. Dychovou skúškou prešiel, avšak drogový test u neho odhalil kokaín.

Volpato sa narodil v Sydney, no v mládežníckych kategóriách vďaka svojim starým rodičom reprezentoval Taliansko.

Za Austráliu nastúpil prvýkrát až tento rok a na letných majstrovstvách sveta s ňou vypadol v prvom kole play-off po prehre s Egyptom v rozstrele.

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