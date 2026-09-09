Futbalový reprezentant šoféroval pod vplyvom kokaínu. Prekročil rýchlosť, prišiel o vodičák

Austrálsky futbalový reprezentant Cristian Volpato dostal za šoférovanie pod vplyvom kokaínu pokutu.
Médiá informovali, že stredopoliar talianskeho Sassuola musí zaplatiť 722 austrálskych dolárov.
Polícia v Sydney Volpata zastavila koncom júla dvakrát počas jednej noci pre prekročenie povolenej rýchlosti, za čo na pol roka prišiel o vodičský preukaz. Dychovou skúškou prešiel, avšak drogový test u neho odhalil kokaín.
Volpato sa narodil v Sydney, no v mládežníckych kategóriách vďaka svojim starým rodičom reprezentoval Taliansko.
Za Austráliu nastúpil prvýkrát až tento rok a na letných majstrovstvách sveta s ňou vypadol v prvom kole play-off po prehre s Egyptom v rozstrele.