Fiorentina našla v Benátkach hetrikového hrdinu. Dva góly strelil za pár sekúnd

Franco Mastantuono oslavuje gól.
Franco Mastantuono oslavuje gól. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|11. sep 2026 o 23:26
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Fiorentina vyhrala svoj prvý zápas v novej sezóne.

Serie A - 4. kolo

FC Benátky - ACF Fiorentina 2:4 (1:2)

Góly: 22. Adams, 86. Hainaut - 29., 30. a 84. Mastantuono, 66. Pellegrino

Futbalisti Fiorentiny dosiahli prvé víťazstvom v novej sezóne talianskej Serie A.

V piatkovom dueli 4. kola uspeli na pôde Benátok, ktoré zdolali 4:2 zásluhou trojgólového strelca Franca Mastantuona.

Devätnásťročný Argentínčan si otvoril účet vo Florencii v 29. minúte duelu a o pár sekúnd neskôr zabezpečil svojmu tímu vedenie 2:1.

Hetrik skompletizoval v 84. minúte na priebežných 4:1 pre hostí.

Benátčania sú bez zisku bodu na dne tabuľky, Fiorentina poskočila vďaka prvému trojbodovému zisku na 15. priečku.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Franco Mastantuono oslavuje gól.
    Franco Mastantuono oslavuje gól.
    Fiorentina našla v Benátkach hetrikového hrdinu. Dva góly strelil za pár sekúnd
    pi 23:26
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