Fiorentina našla v Benátkach hetrikového hrdinu. Dva góly strelil za pár sekúnd

Serie A - 4. kolo
FC Benátky - ACF Fiorentina 2:4 (1:2)
Góly: 22. Adams, 86. Hainaut - 29., 30. a 84. Mastantuono, 66. Pellegrino
Futbalisti Fiorentiny dosiahli prvé víťazstvom v novej sezóne talianskej Serie A.
V piatkovom dueli 4. kola uspeli na pôde Benátok, ktoré zdolali 4:2 zásluhou trojgólového strelca Franca Mastantuona.
Devätnásťročný Argentínčan si otvoril účet vo Florencii v 29. minúte duelu a o pár sekúnd neskôr zabezpečil svojmu tímu vedenie 2:1.
Hetrik skompletizoval v 84. minúte na priebežných 4:1 pre hostí.
Benátčania sú bez zisku bodu na dne tabuľky, Fiorentina poskočila vďaka prvému trojbodovému zisku na 15. priečku.