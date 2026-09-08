Neapol má dobré správy. McTominay podstúpil úspešnú operáciu srdca

Scott McTominay
Scott McTominay (Autor: TASR/AP)
ČTK|8. sep 2026 o 14:31
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K tréningu by sa mal vrátiť o dva týždne.

Škótsky futbalista Neapola Scott McTominay má za sebou úspešný zákrok, ktorý vyriešil jeho problém s nepravidelným srdcovým rytmom.

Taliansky klub uviedol, že dvadsaťdeväťročný záložník sa vráti k tréningu zhruba o dva týždne.

Lekári McTominayovi diagnostikovali miernu benígnu arytmiu minulý týždeň. Takzvanej ablácii sa podrobil v nemocnici Spire v Manchestri, kde predtým hral za United.

Kvôli rekonvalescencii McTominay príde o stredajšie úvodné stretnutie Ligy majstrov proti Arsenalu a tiež ligové zápasy proti Boloni a Fiorentine.

Škótsku bude na prelome septembra a októbra podľa pôvodných predpokladov chýbať v štyroch dueloch Ligy národov.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Scott McTominay
    Scott McTominay
    Neapol má dobré správy. McTominay podstúpil úspešnú operáciu srdca
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