Neapol má dobré správy. McTominay podstúpil úspešnú operáciu srdca

Škótsky futbalista Neapola Scott McTominay má za sebou úspešný zákrok, ktorý vyriešil jeho problém s nepravidelným srdcovým rytmom.
Taliansky klub uviedol, že dvadsaťdeväťročný záložník sa vráti k tréningu zhruba o dva týždne.
Lekári McTominayovi diagnostikovali miernu benígnu arytmiu minulý týždeň. Takzvanej ablácii sa podrobil v nemocnici Spire v Manchestri, kde predtým hral za United.
Kvôli rekonvalescencii McTominay príde o stredajšie úvodné stretnutie Ligy majstrov proti Arsenalu a tiež ligové zápasy proti Boloni a Fiorentine.
Škótsku bude na prelome septembra a októbra podľa pôvodných predpokladov chýbať v štyroch dueloch Ligy národov.