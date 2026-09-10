Slovenským útočníkom sa v Taliansku nedarí presadiť, zmení to Bobček? (podcast Spoza piva)

Tomáš Bobček v drese slovenskej reprezentácie.
Tomáš Bobček v drese slovenskej reprezentácie. (Autor: Sportnet/Matej Sagan)
Samuel Biroš, Timotej Gašper|10. sep 2026 o 09:00
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V epizóde 175 sa venujeme hlavne slovenským prestupom.

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>

Riešime najdrahšie prestupy slovenských hráčov v lete 2026. Kraľuje im Leo Sauer za 15 miliónov eur do Stuttgartu. Tento prestup môže byť na konci dňa veľmi efektívny a prospešný pre všetky strany.

Najdrahšou posilou v histórii Frosinone sa stal slovenský útočník Tomáš Bobček. Ako sa mu bude dariť v Taliansku? Doteraz mali naši útoční krajania v Serie A veľký problém sa presadiť. Zmení to 11-miliónová posila?

V epizóde sa dozvieš aj to, čo si myslíme o prestupoch Vavra, Pališčáka či Dúbravku.

Timo žije v tom, že spomedzi našich klubov najlepšie v lete gazdovala Bystrica, Samo sa prikláňa ku Košiciam. Ako inak. Daj nám vedieť, čo si myslíš ty!

VIDEO: 175. epizóda podcastu Spoza piva


Podcast Spoza piva

Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

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Serie A

    Tomáš Bobček v drese slovenskej reprezentácie.
    Tomáš Bobček v drese slovenskej reprezentácie.
    Slovenským útočníkom sa v Taliansku nedarí presadiť, zmení to Bobček? (podcast Spoza piva)
    dnes 09:00
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