DAC musí mať najvyššie ambície, hovorí Fodrek. Cieľom je naháňať Slovan a postup v Európe

„Zatiaľ všetko prebieha podľa plánu. Chlapci sa vrátili po dovolenkách a prvé dva dni sme mali úvodné testy. Dnes začíname spoločným tréningom. Chlapci sa vrátili v dobrom stave, všetci mali individuálne plány. Všetci to poctivo odrobili. Myslíme už dopredu a pripravujeme sa na ťažkú sezónu, ktorá nás čaká," hodnotil začiatok prípravy tréner DAC Branislav Fodrek.

Bajo príde dnes, ale okrem nich všetci sú tu a zapojili sa do prípravy. Na začiatku si vyhodnotíme testovanie.

Niarchos dostane šancu

DAC zatiaľ ohlásil jednu posilu, zo slovinského NK Celje prišiel 28-ročný stopér Klemen Nemanič.

„Je to skúsený stredný obranca, pevne verím, že bude prínosom. Je kvalitný hráč, hral na vysokej úrovni a verím, že zvýši úroveň a konkurenciu v mužstve.

Vedenie ešte pracuje na ďalších príchodoch, nerád by som to konkretizoval. Je ešte skoro o tom hovoriť, ale radi by sme opäť vytvorili ešte silnejší DAC ako v minulej sezóne. Verím, že sa nám podarí udržať káder pokope a doplniť ho kvalitnými hráčmi,“ zdôraznil Fodrek.