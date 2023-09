Najväčšie eso je po terapii, Weiss hovorí o životospráve. Čo sa deje v Slovane?

Weiss už mal predtým žltú kartu, takže vedel, že bude vylúčený. Aj tak to urobil.

Kapitán Slovana Vladimír Weiss junior nastúpil na ihrisko v úplnom závere (v 89. minúte) a gólom z penalty výrazne priblížil titul Slovanu, ktorý vyhral 3:2. Bolo to siedmeho mája, na konci minulej sezóny.

„Celý rok som čakal na tento zápas a nemohol v ňom nastúpiť. Ten moment, že si vyzlečiem dres po víťaznom góle, som si vysníval a preto som to tak spravil,“ vysvetľoval Weiss.

„Spravili to iní hráči ako ja. Spravil to aj Lionel Messi proti Realu Madrid - a to sa s ním neporovnávam, len menujem,“ dodal Weiss.

Spravil vec, na ktorú sa nezabudne. Vyvolal vášne, aj kontroverzné. Domáci fanúšikovia z Dunajskej Stredy hromžili.

Weiss: Mali sme to sľúbené, ale...

Pre jedných bol provokatér, pred druhých hrdina. Strhol na seba pozornosť. Do zápasu sa vypýtal, aj keď nebol celkom fit.