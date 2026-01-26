ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - CSKA Sofia 1948 dnes, prípravný zápas LIVE

Futbalisti CSKA Sofia 1948 a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú prípravný zápas na jarnú časť sezóny 2025/2026.
Slovanisti hrali zatiaľ v príprave len jeden duel, v ktorom zdolali Zvolen 4:0. Zápas s Górnikom Zabrze neodohrali pre silný dážď.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: CSKA Sofia 1948 - ŠK Slovan Bratislava (futbal, prípravný zápas, pondelok, výsledky, naživo)
Prípravný zápas 2025/2026
26.01.2026 o 14:00
CSKA 1948
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava pokračujú v zimnej príprave a čaká ich zaujímavá medzinárodná konfrontácia. Súperom belasých bude bulharský klub CSKA 1948 Sofia.
CSKA 1948
CSKA 1948 odohralo v januári až päť prípravných stretnutí, no ich bilancia zatiaľ nie je ideálna. Bulharský tím prehral s Göztepe (1:2), Rapidom Bukurešť (1:2), LASK Linz (1:2) aj Spartakom Trnava (0:1). Jediný nerozhodný výsledok zaznamenali proti poľskej Jagiellonii (1:1).
ŠK Slovan Bratislava
Na druhej strane Slovan Bratislava má za sebou zatiaľ len jeden prípravný duel, v ktorom jednoznačne zdolal Zvolen 4:0. Belasí v ňom splnili úlohu favorita, no zápas proti CSKA 1948 bude úplne iným typom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:00.