Všetci musia vidieť, že Trnava je v pohode. Spartak si v búrlivom Rumunsku verí

Radosť hráčov Trnavy (Autor: TASR)
TASR|7. aug 2025 o 10:00
Trnava nastúpi na štadióne s kapacitou 30 000 miest.

CRAIOVA. Futbalisti Spartaka Trnava sa tento týždeň stretnú s ďalším súperom v boji o hlavnú fázu Konferenčnej ligy.

V úvodnom zápase 3. predkola sa predstavia na pôde Universitatey Craiova a očakávajú, že rumunský tím bude podstatne náročnejší oponent ako Hibernians Paola z Malty. Štvrtkový duel sa začne o 20.30 SELČ, odveta v Trnave je na programe presne o týždeň.

„Andeli“ sa po úvodnom zaváhaní proti BK Häcken v 1. predkole Európskej ligy rozbehli. V predchádzajúcej fáze KL si s Hibernians poradili jednoznačne 7:2 a medzitým zaznamenali úspešný vstup do Niké ligy, v ktorej sú po dvoch zápasoch jediní stopercentní.

„Všetci musia vidieť, či už v klube, alebo fanúšikovia, že v tíme panuje pohoda a dobrá nálada. Po Trenčíne sme sa 1-2 dni potešili, ale už sa poctivo pripravujeme na ďalší zápas.

Chceme priniesť dobrý výsledok, aby doma prišlo čo najviac ľudí a verím, že na domácom ihrisku dokážeme veľké veci,“ konštatoval kapitán Spartaka pre domáce súťaže Martin Mikovič.

CS Universitatea Craiova - FC Spartak Trnava

štvrtok 7. augusta o 20:30 h

rozhodujú: Jaanovits - Härsing, Roos (všetci Est.)

Štadión Iona Oblemenca

Pozitívnou správou pre Spartak je aj fakt, že tréner tímu Michal Ščasný má k dispozícii celý káder.

Z priaznivých výsledkov môže čerpať aj Craiova. V úvode 2. predkola síce prehrala na pôde FK Sarajevo 1:2, ale doma zvíťazila nad bosnianskym tímom jednoznačne 4:0 a vybojovala si postup.

Darí sa jej aj v najvyššej rumunskej súťaži, ktorú odštartovala remízou a následne troma výhrami za sebou.

Ščasný na utorkovej tlačovej konferencii pripomenul, že ide o nepríjemného súpera, ktorý je ťažko čitateľný.

„Je ťažšie sa na nich defenzívne pripraviť, majú vysokú individuálnu hráčsku kvalitu, ale my spravíme všetko preto, aby sme tam uhrali dobrý výsledok a následne postúpili,“ citoval z jeho vyhlásenia klubový web.

Duel sa odohrá na štadióne Iona Oblemenca s kapacitou 30 000 miest, Ščasný očakáva búrlivú atmosféru s vysokou návštevnosťou.

Pískať bude estónsky rozhodca Joonas Jaanovits. Postupujúci si v play off zmeria sily s víťazom dvojzápasu medzi Viking FK Stavanger z Nórska a tureckým Istanbul Basaksehir FK.

Konferenčná liga - 3. predkolo (prvé zápasy)

štvrtok 7. augusta:

18.00 Araz-Naxcivan PFK - Omonia Nikózia

18.00 Aris Limassol - AEK Atény

18.00 Kauno Žalgiris - Arda Kardžali

18.00 Milsami Orhei - AC Virtus

18.00 Rosenborg Trondheim - Hammarby IF

18.30 Baník Ostrava - Austria Viedeň

19.00 AIK Štokholm - Győri ETO FC

19.00 Riga FC - Beitar Jeruzalem

19.00 Silkeborg IF - Jagiellonia Bialystok

19.00 Viking FK - Istanbul Basaksehir

20.00 Víkingur Göta - Linfield Belfast

20.00 AZ Alkmaar - FC Vaduz

20.00 Anderlecht Brusel - Šeriff Tiraspoľ

20.00 FC Differdange - Levadia Tallinn

20.00 Levski Sofia - Sabah Baku

20.00 Olimpija Ľubľana - KF Egnatia

20.00 Polissja Žytomyr - Paksi FC /hrá sa v Prešove/

20.00 Sparta Praha - Ararat-Armenia

20.15 Lausanne Sports - FC Astana

20.30 CS Universitatea Craiova - FC SPARTAK TRNAVA

20.30 FC Lugano - NK Celje

20.30 FC Ballkani - Shamrock Rovers

20.45 FC St. Patricks - Besiktas Istanbul

20.45 Vikingur Reykjavík - Bröndby Kodaň

21.00 Hajduk Split - Dinamo Tirana

21.00 FC Larne - CD Santa Clara

21.00 Partizan Belehrad - Hibernian FC

21.00 Raków Čenstochová - Maccabi Haifa

21.00 Rapid Viedeň - Dundee United

Konferenčná liga

