Paríž bez hviezdneho Gruzínca? Trápi ho zranenie, štart v Lige majstrov je otázny

Chviča Kvaracchelija.
Chviča Kvaracchelija. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. sep 2025 o 16:50
PSG ho však nezaradil do lekárskej správy klubu.

PARÍŽ. Štart útočníka Paríža Saint-Germain Chviču Kvaraccheliu v stredajšom zápase Ligy majstrov proti Atalante Bergamo (21.00 SELČ) je naďalej otázny.

V utorok absolvoval individuálny tréning po tom, čo sa zranil v nedeľňajšom zápase francúzskej ligy proti Lens.

PSG ho však nezaradil do lekárskej správy klubu, takže jeho štart proti Atalante nie je vylúčený.

Dvadsaťštyriročný Gruzínec nedávno skóroval v oboch zápasoch svojho tímu v kvalifikácii MS 2026 proti Turecku aj Bulharsku. Proti Lens odstúpil v 30. minúte.

Parížsky klub informoval, že Ousmane Dembele a Desire Doue, ktorí sa zranili počas reprezentačnej prestávky v zápase za Francúzsko, „pokračujú v liečbe.“

Lucas Beraldo, ktorý sa zranil proti Lens, zostáva v liečbe pre vyvrtnutý členok. Útočník Lee Kang-in, ktorý tiež odstúpil proti Lens, trénoval bez ťažkostí.

