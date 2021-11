Chelsea zariadila historický výprask Juventusu, hviezdili najmä odchovanci

"Tím si počínal skutočne skvele. Je také náročné streliť góly mužstvu, akým je Juventus, no my sme si vypracovali množstvo šancí. Chalani si zaslúžia uznanie za úžasný výkon a fantastický výsledok," tešil sa tréner Chelsea Thomas Tuchel.

"Naši fanúšikovia ich milujú. To je presne to, čo robí tento tím špeciálnym, že sa vedia presadiť nielen zahraničné superhviezdy, ale potrebné kvality majú aj mladíci z našej akadémie," citovala Tuchela agentúra AFP.

"Je potešením mať v tíme týchto chalanov. Som presvedčený, že kľúčom k úspechu je mať vyvážený mix špičkových skúsených hráčov a talentov z miestnej liahne."

Malou škvrnou na vydarenom výkone boli zranenia N'Gola Kanteho a Bena Chilwella, ktorí museli striedať.

Podobný debakel si dlho nepamätajú

Juventus utrpel historicky najvyššiu prehru v Lige majstrov a svoju druhú najvyššiu v európskych pohárových súťažiach. Horšie dopadol len v roku 1958, keď utŕžil debakel 0:7 od rakúskeho Wiener Sport-Clubu v predkole vtedajšieho Európskeho pohára majstrov (EPM).

Vo všetkých súťažiach to bola jeho najvyššia prehra od roku 2004, keď v Serii A podľahol AS Rím rovnako 0:4.

"Snažili sme sa uzatvárať priestory, no takému silnému súperovi nemôžete ani na jeden okamih nechať voľné miesto, lebo vás za to vytrestá. Chelsea má vo svojom strede vynikajúcich hráčov, je to tím s výbornou mentalitou. Spôsobili nám množstvo problémov. Musíme si to priznať a snažiť sa zlepšiť," vyhlásil obranca Juventusu Leonardo Bonucci.