VIDEO: Nebyla skóroval pri výhre Jablonca, Sparte stačil v mestskom derby jediný gól

Česká liga - 18. kolo:

1. FC Slovácko - FK Pardubice 1:1 (1:1)

Góly: 4. Juroška - 35. Vacek

ČK: 84. Pandula (Pardubice) po 2. ŽK

/F. Vaško odohral celý zápas, P. Blahút nastúpil v 57. min - V. Budinský sedel na lavičke náhradníkov/

FK Jablonec - Dukla Praha 2:1 (2:1)

Góly: 16. Nebyla, 33. Chramosta - 36. Ludvíček

/S. Nebyla hral do 91. min, D. Hollý nastúpil v 59. min - M. Hruška a M. Svoboda odohrali celý zápas, F. Lichý hral do 79. min, Ch. Bačinský hral do 86. min/

Sparta Praha - Bohemians Praha 1:0 (0:0)

Gól: 74. Solbakken

/J. Surovčík sedel na lavičke náhradníkov - T. Frühwald odohral celý zápas/