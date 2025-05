Slováci excelovali v českej lige. Koscelník zavŕšil otočku Slovácka, Mikuš potvrdil formu

Domáci hráči tak odvrátili hrozbu účasti v baráži o udržanie sa, do ktorej putuje práve Dukla.

/P. Pekarík odohral celý zápas - D. Danihel hral do 63. min., R. Ludha bol celý zápas na lavičke náhradníkov/

1. FC Slovácko - Dukla Praha 3:2 (0:1)

Góly: 48. Kvasina, 54. Trávník, 61. Koscelník - 43. Mikuš, 88. Kozma

/F. Vaško odohral celý duel, M. Koscelník odohral celý duel P. Blahút hral do 71. min. - M. Hruška odchytal celý zápas, R. Mikuš hral do 80 min., C. Bačinský bol celý zápas na lavičke/

Tabuľky českej Chance ligy