Ostrava padla na trávniku Olomouca. Plzeň zaváhala v Liberci

PRAHA. Futbalisti Viktórie Plzeň remizovali v stretnutí 7. kola českej Chance ligy na pôde FC Slovan Liberec 1:1.
Hostia viedli po góle Tomáša Ladru v 28. minúte, no remízu zariadil v 65. minúte obranca Šimon Gabriel.
Spomedzi Slovákov sa na ihrisko dostal len útočník Liberca Lukáš Letenay, ktorý nastúpil v 78. minúte.
V nevýrazných ligových výkonoch pokračujú hráči Baníka Ostrava. Tretie mužstvo uplynulej sezóny prehralo na pôde Sigmy Olomouc 0:1 gólom Daniela Vašulína z 13. minúty.
Plnú minutáž odohrali v drese Baníka brankár Dominik Holec a útočník Erik Prekop, z lavičky sa ešte zapojila dvojica Matúš Rusnák a Jakub Pira.
Na strane domácich naskočil do duelu v 60. minúte ich krajan Tomáš Huk. Baník má po piatich dueloch na konte 4 body, naplno bodovali len v predošlom kole proti Slovácku.
Chance liga - 7. kolo:
SK Sigma Olomouc - FC Baník Ostrava 1:0 (1:0)
Góly: 13. Vašulín
/T. Huk nastúpil v 60. minúte, J. Chvátal a M. Hruška celý zápas na lavičke - D. Holec a E. Prekop odohrali celý zápas, J. Pira nastúpil v 71. minúte, M. Rusnák odohral druhý polčas, V. Budinský celý zápas na lavičke/
FC Slovan Liberec - FC Viktoria Plzeň 1:1 (0:1)
Góly: 65. Gabriel - 28. Ladra
/L. Letenay nastúpil v 78. minúte, P. Dulay celý zápas na lavičke - M. Tvrdoň celý zápas na lavičke/