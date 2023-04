V Česku hovoria o kontroverznom góle. Napíšte to, žiadal tréner Vrba

„Gólová akcia nahnevala zlínsku striedačku. Tréner Pavel Vrba si to s rozhodcom vysvetľoval ešte cestou do kabín. Pred faulom na Sýkoru totiž stál za zlínskou defenzívou Vydra, čo arbiter prehliadol.

Zlín po prehre v Doosan Arene stráca na predposledné Pardubice tri body. Do konca súťaže zostávajú len dve kolá.

„Rozhodca to videl nejako, ja som to videl nejako. Ak to bol gól z ofsajdu, napíšte to. Vy viete asi najlepšie, ako to bolo,“ hovoril po zápase už zmierený tréner Zlína Pavel Vrba.

„Bolo nás na ihrisku viac, čo sme to reklamovali. Ak ofsajd bol, už s tým nešlo nič robiť. Ale na tú štandardku sme sa pripraviť mohli,“ dodal zlínsky kapitán Václav Procházka.

Po výhre má Plzeň nad Bohemians Praha náskok jedenásť bodov.