Kajrat dokázal, že Slovan nevyradil náhodou. Vyhoďte vedenie, kričali sklamaní diváci

BRATISLAVA. Tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss na tlačovej konferencii priznal, že ho stále máta neúspešný dvojzápas s Kajratom Almaty.
Slovenský majster vstupoval do 3. predkola Ligy majstrov v pozícii favorita. Za 210 minút však strelil jediný gól a keď prišlo na penaltový rozstrel, opäť zlyhal. Bola to premárnená šanca.
"Keby Robo Mak netrafil žrď, tak dnes sedíme na Celticu Glasgow. Keby som sa ja nenechal vylúčiť, tak by som možno riešil penalty inak. To je všetko keby," analyzoval Weiss trpké vypadnutie.
Namiesto belasých tak sníva svoj futbalový sen kazašský majster, pričom v stredu dokázal, že jeho postup cez Slovan nebol len dielom náhody.
Na horúcej škótskej pôde predviedli hráči Kajratu kompaktný a sústredený výkon. A kým v predošlých troch predkolách zápas vonku zakaždým prehrali, proti papierovo najsilnejšiemu súperovi zažiarili.
"Vo futbale sa občas dejú senzácie. Kajrat tomu dnes prispel fantastickým výkonom," hodnotil remízu 0:0 komentátor Nova Sportu Jozef Havrilla.
Bývalý brankár bol šokovaný
Futbalisti Celticu si vlani zahrali v šestnásťfinále Ligy majstrov. Z piatich domácich duelov podľahli len Bayernu Mníchov (1:2) a najmä proti Slovanu, ktorý prevalcovali 5:1, ukázali veľkú domácu silu.
Aj preto sa očakávalo, že s Kajratom si bez problémov poradia. Hodnota kádra 55-násobného škótskeho majstra je o skoro o 120 miliónov vyššia, ale tentokrát sa na ihrisku tento rozdiel neukázal.
Celtic predviedol veľmi slabý výkon. V prvom polčase raz vystrelil mimo brány a dve zakončenia domácich boli zblokované. Nič viac neukázali.
Ani hostia v prvých 45 minútach nevystrelili na bránu, no fanúšikov Celticu dvakrát vystrašili. V 11. minúte ich dokonca o gól pripravil tesný ofsajd.
"Som šokovaný, že si Celtic nevytvára šance. Má vysoké držanie lopty, ale nedostáva sa pred bránu. Nemôže si dovoliť inkasovať, inak to bude veľmi ťažké," hodnotil pre BBC Sport bývalý brankár Celticu Pat Bonner.
"Sme sklamaní z výsledku a výkonu v prvom polčase. Nezačali sme s takým zámerom, intenzitou a mentalitou, ako sme chceli. Boli sme dosť pasívni," povedal po zápase tréner Brendan Rodgers.
Vysvetlil si to po svojom
Skúseného trénera, pre ktorého to bol 800. zápas na klubovej úrovni, nepotešili jeho zverenci ani po zmene strán. Už po 17 sekundách síce mieril do žrde James Forrest, no očakávaný tlak neprišiel.
Pozorní hostia veľmi dobre bránili a Celtic pustili do jedinej šance. Po hlúpej chybe mohol v nadstavenom čase rozhodnúť Daizen Maeda, ale jeho nedôrazná strela do stredu brány akoby vystihovala výkon tímu.
VIDEO: Zostrih zápasu Celtic FC - Kajrat Almaty
Vyše 56-tisíc fanúšikov na štadióne priebeh zápasu sklamal. Svoju nespokojnosť dali najavo piskotom a okolo 65. minúty kričali "vyhoďte vedenie".
"Majú pocit, že väčšia aktivita na prestupovom poli by priniesla väčšiu šancu na zdolanie Kazachov. Na základe toho, čo vidíme, majú pravdu. Domáci tím má veľké problémy," napísal Kheredine Idessane z BBC Scotland.
Po zápase na nespokojné prejavy fanúšikov reagoval aj Rodgers, ktorý má pri svojom druhom angažmáne v Celtic Parku kontrakt do konca sezóny.
"Za tie roky viem, že keď zaznieva táto fráza, zväčša to znamená vyhoďte trénera. Môžem sa pozerať len na hráčov, ktorých tu máme a na ich výkony.
Musíme zmeniť nejaké veci, aby to fungovalo. V druhom polčase bolo vidno snahu, ale na tejto úrovni je potrebné viac," povedal Rodgers.
Edmilson dal takmer životný gól
Škótske média zdôrazňujú, že ak chce Celtic účinkovať v Lige majstrov, bude musieť v odvete podať oveľa lepší výkon. Zaujímavosťou je, že žiaden škótsky klub ešte v súťažnom zápase v Kazachstane nevyhral.
Navyše, nechýbalo veľa a hráči v bielo-zelených dresoch mohli počas vyše 5600 km dlhej cesty do Almaty premýšľať o doťahovaní náskoku.
V čase, keď bol Kasper Schmeichel vonku z brány urobil veľkú chybu Cameron Carter-Vickers, ktorému prešla lopta popod nohu. Potrestať to chcel Edmilson, no jeho lob zo 40 metrov skončil tesne nad bránou.
Všetci na štadióne si vydýchli až na 57 kazašských fanúšikov, ktorí merali ďalekú cestu do Glasgowa a stali sa hitom sociálnych sietí.
"Kazašský múr: Hrdinský Kajrat sa postaral o senzáciu a je jednou nohou v hlavnej fáze Ligy majstrov," píše na svojom webe kazašský Sports.kz.
Treba objektívne dodať, že Kajrat Almaty je stále ďaleko od prvej účasti v ligovej časti milionárskej súťaže, no zároveň k tomu urobil dôležitý krok.
Škvrnou na remíze 0:0 je z pohľadu hostí zranenie brankára Aleksandra Zarutského a najmä zbytočná žltá karta Dastana Satpajeva. Ofenzívny ťahúň mužstva bol potrestaný v poslednej minúte nadstavenia.
"Teraz mu to dochádza. Obral sa o odvetný domáci duel na ceste do milionárskej súťaže. Detinská chyba, no vek ho ospravedlňuje," povedal Havrilla na margo 17-ročného chlapca, ktorého už podpísala Chelsea.
Odveta je v Almaty na programe v utorok 26. augusta o 18:45 h a kým Kajrat je na prahu historického úspechu, Celtic bude chcieť odvrátiť blamáž.