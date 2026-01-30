Návrat skúseného trénera pomáha Celticu. Tím sa dostal do play off Európskej ligy

Druhé pôsobenie Martina O'Neilla v pozícii trénera futbalistov Celticu Glasgow prináša želaný pozitívny obrat vo výsledkoch.
Skúsený 73-ročný severoírsky kouč doviedol svoj tím v Európskej lige (EL) do play off o osemfinále po domácom triumfe 4:2 nad Utrechtom.
O'Neill už bol na lavičke Celticu po konci Brendana Rodgersa, tentoraz na začiatku januára prebral taktovku po konci Wilfrieda Nancyho. Od vedenia klubu si vyslúžil kontrakt do konca aktuálneho ročníka a zatiaľ sa preukazuje správnosť tohto kroku.
V tomto kalendárnom roku Celtic ešte neprehral a kľúčový duel s Utrechtom zvládol bez výraznejších problémov.
Výkon bol po väčšinu času skutočne skvelý
„Som spokojný s výsledkom. Výkon bol po väčšinu času skutočne skvelý, z nášho pressingu sme dokázali dať viacero gólov. Hráči si zaslúžia kredit za to, ako pracujú. Uspeli sme a postúpili sme ďalej. Výhry nám dávajú sebavedomie.
Postupne pracujeme aj na posilnení, je jasné, že potrebujeme doplniť družstvo. Potrebujeme to, keďže náš čakajú ďalšie zápasy,“ prezradil O'Neill na pozápasovej tlačovej konferencii.
Utrecht už pred úvodným výkopom nemal šancu zasiahnuť do boja o 9. - 24. miesto a napokon zostal v ligovej fáze EL bez víťazstva.
Od súpera dostal tri góly v priebehu 13 minút, a tak mohol už len korigovať výsledok ďalšej prehry.
„Potešila ma podpora fanúšikov a to, že sme dokázali do polčasovej prestávky skórovať. Keby sme neinkasovali toľkokrát v úvode, tak z toho mohol byť odlišný duel,“ zamyslel sa kouč holandského tímu Ron Jans.
Výsledkové kúzlo O'Neilla tak naďalej pokračuje, 14. tohtosezónnym gólom sa prezentoval Benjamin Nygren a odštartoval tak cestu Celticu za pokračovaním v EL.
Nastúpili sme s veľkou energiou
„Všetko, čo sme chceli, bolo víťazstvo a postup, takže v tomto smere som šťastný. Veľa sme hovorili o tom, aby sme im nedávali loptu a nastúpili s veľkou energiou.
Tri rýchle góly boli presne to, čo sme potrebovali. Každý presný zásah totiž rozhoduje. Chceme sa v tejto súťaži naďalej prezentovať dobrým spôsobom.“