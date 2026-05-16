Slovenský útočník sa presadil v gréckej lige. Jeho tím napriek tomu vypadáva

Ľubomír Tupta sa teší z gólu. (Autor: AELFC Official)
TASR|16. máj 2026 o 22:11
Slovenský futbalista Ľubomír Tupta sa gólovo presadil v drese tímu AEL Larissa a pomohol tak k triumfu svojho tímu nad Atromitosom Atény 2:1 v sobotňajšom stretnutí 5. kola skupiny o záchranu v najvyššej gréckej súťaži.

V lige zaznamenal siedmy gól v sezóne, skóroval v 34. minúte, keď zvýšil na priebežných 2:0.

Ani presný zásah 28-ročného útočníka však nič nedokázal zmeniť na tom, že Larissa najvyššiu súťaž opustí. Rozhodol o tom súbežne hraný duel, v ktorom Asteras Tripolis získal bod za bezgólovú remízu s Kifisiou.

Pred posledným kolom sa tak udržal nad čiarou zostupu o tri body a s Larissou má lepšie vzájomné zápasy.

Tabuľka gréckej ligy - skupina o záchranu

