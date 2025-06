Treťoligista zarobí za prestup hráča Liverpoolu rekordné peniaze: Také niečo sme ešte nezažili

BRATISLAVA. Prestup írskych brankárskych talentov do veľkého futbalu býva výnimočný, no prípad Caoimhina Kellehera sa stal nezvyčajne žičlivou zlatou baňou pre jeho bývalý klub Ringmahon Rangers.

Ringmahon Rangers zároveň zo svojej čiastky odvedú 20 percent Kelleherovmu prvému klubu Rockmount AFC, čo môže predstavovať až 720-tisíc libier.

Obe mužstvá pôsobia v Munsterskej seniorskej lige, tretej najvyššej súťaži v Írsku, a peniaze plánujú investovať do vylepšenia štadióna Ringmahon Park a tréningových zariadení.

Prestup Kellehera do Brentfordu bol oficiálne potvrdený v utorok, pričom podpísal zmluvu na šesť rokov.

Pre Liverpool ide o výrazný zisk, keďže brankára získali v roku 2015 len za 30-tisíc libier. Vtedajší tréner brankárov John Achterberg priznal, že impulz prišiel od iného mladíka.

„Kelleher bol na skúške v Manchestri United, no náš hráč Conor Masterson ho odporučil a tak sme ho priviedli na skúšku do Liverpoolu,“ uviedol Achterberg v podcaste Yours, Mine, Away.