Škoda, že sme sa nespoznali skôr, možno by sme boli obaja šťastnejší, vravel Weiss o Calzonovi

Jediným trénerom, ktorému sa podarilo postúpiť so slovenskou reprezentáciou v ére samostatnosti na majstrovstvách sveta vo futbale, je Vladimír Weiss.
Druhým sa môže stať Francesco Calzona, ak jeho zverenci zvládnu dva zápasy play off kvalifikácie.
Dvaja trénerskí velikáni stáli v pondelok večer vedľa seba na pódiu počas galavečera Futbalista roka. V ankete Tréner roka obaja získali po 99 bodov a tak druhýkrát v histórii mala táto kategória dvoch víťazov. V roku 2017 sa o prvé miesto delili Ján Kozák a Pavel Hapal.
Taktická dokonalosť
Vzťah Calzonu a Weissa vôbec nebol ideálny. Taliansky kouč ani raz nepovolal do národného tímu Vladimíra Weissa mladšieho a tréner Slovana preto ani nechodil osobne na reprezentačné zápasy.
Po zápase s Podbrezovou však Weiss na tlačovej konferencii prezradil, že na kľúčový zápas s Kosovom pôjde. Už vtedy hovoril, že ho síce mrzí situácia okolo jeho syna, ale uznáva Calzonovu prácu.
Na galavečere to potvrdil znova. „Francesco priviedol hráčov k taktickej dokonalosti,“ vravel o svojom kolegovi Weiss.
„Škoda, že sme sa nezoznámili ešte skôr. Možno by sme boli obaja šťastnejší,“ poznamenal.
61-ročný tréner vyhral anketu šiesty raz v rade a celkovo je to jeho ôsmy triumf. Ak rátame aj ročníky, keď mala anketa inú formu, tak má dokopy desať trofejí pre trénera roka.
Grandissima intelligenza
Calzona získal takéto individuálne ocenenie prvý raz.
„Veľmi si to vážim. Pochádzať z cudzej krajiny a byť rovnako hodnotený ako historicky najúspešnejší tréner, to je veľká česť,“ uviedol Calzona. V ankete už bol dvakrát druhý.
Veľkosť trénerov sa ukáže aj v tom, že dokážu uznať a pochváliť prácu kolegu aj v prípade, že s ním nie sú priatelia.
Aj 57-ročný Talian hovoril o Weissovi len v superlatívoch, konkrétne použil slovné spojenie „grandissima intelligenza“.
„Na svete sú dva druhy ľudí: inteligentné a menej inteligentné osoby. Mister Weiss je veľmi inteligentný. Hoci sme na začiatku mali nejaké mediálne škriepky, ja ho vnímam veľmi pozitívne,“ podčiarkol Calzona.
Svojho kolegu pozval na kávu a Weiss neodmietol. „Páči sa mi jeho taliansky rukopis, čo je vlastne rukopis Maurizia Sarriho. On priviedol Neapol k dokonalosti v ére Hamšíka a Francescovo mužstvo je takticky veľmi vyspelé,“ poznamenal Weiss.
Kvalita je na strane Slovákov
Vladimír Weiss je svojský a emotívny tréner. Vie na hráčov hulákať a v minulosti mal aféry aj s novinármi.
Na vyhlasovaní Futbalistu roka však už aj po minulé roky bol veľmi dojatý a vôbec neskrýval, že prežíva veľké emócie.
„Úprimne, tento rok som už trofej nečakal. Idú mladí tréneri, Mišo Gašparík robí fantastickú prácu a Francesco si to tiež zaslúži. Bolelo ma srdce, ako Vlado skončil v reprezentácii, ale treba vedieť aj odpúšťať a povzniesť sa nad to,“ zdôraznil.
Na zápas s Kosovom sa chystá osobne, hoci v ére Calzonu nechodil na štadión na reprezentačné zápasy.
„Mužstvo je takticky skoro dokonalé. Vo štvrtok bude záležať na tom, aké individuálne výkony budú mať chlapci a ako to zvládne ich hlava,“ myslí si Weiss.
Podľa neho si súčasný káder zaslúži účasť na majstrovstvách sveta. „Máme tu zlatú generáciu hráčov. Kvalita je na našej strane, verím, že máme lepších hráčov ako Kosovo,“ doplnil.
Ešte sa necíti starý
Slovan síce vedie Niké ligu, ale Weiss v klube nezažíva to najlepšie obdobie. Fanúšikom sa nepáči herný prejav, už viackrát v sezóne vyháňali trénera.
„Úcta, pokora, láska a priateľstvo sa vytráca z nášho života. Mali by sme si viac veriť, byť lepšími priateľmi, odpúšťať si určité veci,“ vravel Weiss.
„Stále mám svoje sny, ešte nie som taký starý, ako si niektorí myslia. Stále mám chuť do futbalu a ešte mu mám čo dať. Bojím sa toho, keď raz skončím, čo budem robiť ráno,“ vravel veľmi otvorene Weiss.
Slovensko nastúpi vo štvrtok večer o 20.45 na Tehelnom poli v prvom zápase play off kvalifikácie n majstrovstvá sveta proti Kosovu.
„Vždy sme sa snažili urobiť maximum pre túto krajinu. Máme pred sebou obrovskú výzvu, po šestnástich rokoch dostať sa na majstrovstvá sveta. Chceme priniesť radosť divákom, ktorí stáli pri nás,“ skonštatoval Calzona.