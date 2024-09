Nehrajú futbal na náhodu. Ako sa za Calzonu zmenila slovenská reprezentácia?

Až štyria zo základnej jedenástky mali vtedy na konte menej ako osem reprezentačných štartov, pre jedného z hráčov to bol dokonca debut.

Jeho tím – v základnej zostave s Kristiánom Vallom, Martinom Regálim či s Erikom Jirkom – prehral v Trnave 1:2.

„Ak by slovenský tím podal takýto výkon po roku spoločnej práce, bol by som veľmi sklamaný. Teraz sa to však ešte dá ospravedlniť, lebo sme mali málo času na prípravu,“ vravel vtedy taliansky kouč.