Calzona videl aj nedostatky. Ak nám nefunguje pressing, sme zraniteľní, upozorňuje

KOŠICE. Návrat do Košíc vyšiel na jednotku. Slovenská futbalová reprezentácia vyhrala aj svoj druhý zápas v aktuálnej sezóne Ligy národov. Pred 11 345 divákmi zdolala Azerbajdžan 2:0 gólmi Ondreja Dudu a Davida Strelca.

V predchádzajúcom zápase v Tallinne nastúpil na posledných dvadsať minút. Tréner Calzona to odôvodnil tým, že útočníkovi Slovana chcel dať trochu času, aby si vydýchol po náročnej porcii zápasov.

Proti Azerbajdžanu hral od začiatku a bolo ho v šestnástke súpera cítiť. Dobre si rozumel s Hanckom i Haraslínom, z toho vznikli obe gólové situácie.

"Nemal som voľno po Eure, o týždeň som už hral zápas. Tréner to urobil to citlivo a vyšlo to nakoniec super," tešil sa Strelec.