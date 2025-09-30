    VIDEO: Životný výkon. Brankár chytil v jednom zápase dve penalty

    Momentka zo zápasu.
    Momentka zo zápasu. (Autor: TJ SPP)
    Ivan Mriška|30. sep 2025 o 11:00
    ShareTweet0

    Jakub Šicko v bráne exceloval.

    VEĽKÉ BIEROVCE. Buď ste hrdina alebo zatracovaný. Nič medzi tým neexistuje.

    Brankári to nemajú ľahké. Ani na úrovni dedinských súťaží.

    Keď dostanú lacný gól, všetci na nich vyčítavo pozerajú. A ukazujú prstom.

    Naopak, keď predvedú výborné zákroky, všetci im drukujú. Tak to jednoducho chodí na každej úrovni. Aj v amatérskych ligách.

    Predviedol parádne zákroky

    Skvelý výkon podal v zápase siedmej ligy ObFZ Trenčín TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce – TJ Slovan Rovnosť Krajné (1:3) brankár hostí Jakub Šicko.

    Ten nielenže predviedol štyri skvelé zákroky, ale zlikvidoval aj dve penalty.

    „Bol to jeho hviezdny deň. Chytil dve jedenástky, no poradil si aj s dorážkami. V tomto zápase nás skvele podržal. Vlastne ako vždy,“ pre Sportnet povedal prezident a hráč TJ Slovan Rovnosť Krajné Samuel Kňazský.

    Prvú penaltu chytil v 38. minúte za stavu 1:2, druhú zas v 67. minúte za stavu 1:3.

    „Futbal hrávam dlho, ale nič podobné som nezažil. V šatni Jakuba všetci chválili. Oprávnene,“ dodal.

    VIDEO: Brankár chytil dve penalty

    Vyhlásili ho za najlepšieho

    Brankár TJ Slovan Rovnosť Krajné v lete penalty trénoval. Absolvoval súťaže v kopaní jedenástok v Kopaniciach a Čachticiach, raz bol vyhlásený za najlepšieho gólmana súťaže.

    „V poslednom období mi penalta ušla tesne. Teraz to však konečne vyšlo a chytil som obe.

    Netvrdím, že som penaltový expert, ale k jedenástkam som mal vždy blízko. Máloktorý hráč ma oklame,“ uviedol brankár TJ Slovan Rovnosť Krajné Jakub Šicko.

    Dve penalty v jednom zápase chytil po prvý raz v živote.

    „Veľa je o šťastí. Vždy sa však snažím hráča načítať, pripraviť si ho. Intuícia mi hovorí, kde to kopne,“ dodal.

    Donesie liter pálenky

    Vďaka skvelým zákrokom zabezpečil svojmu tímu výhru 3:1.

    „Teraz budem musieť doniesť do kabíny liter páleného,“ smial sa Šicko.

    VIDEO: Zostrih zo zápasu

    Hneď prvá chytená penalta ho motivovala. Po nej si veril a zápas si užíval. I keď bol v permanencii.

    „Bol to ťažký zápas, pretože sme boli dosť pod tlakom. Snažil som sa však tím podržať a celkom mi to vyšlo. Tie pocity sú výborné,“ tešil sa.

    TJ Slovan Rovnosť Krajné patrí vďaka cennej výhre štvrté miesto v najvyššej súťaži ObFZ Trenčín.

    „Sme nováčik, preto sme skromní. O postupe nehovoríme, ale, ak by sa to podarilo, bolo by to skvelé. Ideme však zápas po zápase a uvidíme, čo bude na konci,“ uzavrel brankár a hrdina zápasu Jakub Šicko z TJ Slovan Rovnosť Krané.

    Tabuľka VII. ligy ObFZ Trenčín

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    OŠK SoblahovOŠK SoblahovOŠK Soblahov
    9
    7
    2
    0
    36:16
    23
    V
    V
    V
    V
    R
    2
    TJ Jednota BrestovecTJ Jednota BrestovecTJ Jednota Brestovec
    9
    5
    4
    0
    20:8
    19
    R
    R
    V
    V
    R
    3
    TJ Slovan Trenčianska TurnáTJ Slovan Trenčianska TurnáTJ Slovan Trenčianska Turná
    8
    4
    2
    2
    19:20
    14
    V
    V
    P
    P
    R
    4
    TJ Slovan Rovnosť KrajnéTJ Slovan Rovnosť KrajnéTJ Slovan Rovnosť Krajné
    8
    4
    2
    2
    18:11
    14
    V
    R
    V
    R
    V
    5
    FK Horná SúčaFK Horná SúčaFK Horná Súča
    8
    4
    1
    3
    16:13
    13
    V
    P
    V
    R
    V
    6
    MFK Stará TuráMFK Stará TuráMFK Stará Turá
    9
    4
    0
    5
    27:30
    12
    P
    P
    V
    P
    V
    7
    OŠK Trenčianske StankovceOŠK Trenčianske StankovceOŠK Trenčianske Stankovce
    8
    3
    2
    3
    13:13
    11
    R
    V
    R
    P
    V
    8
    OFK DrietomaOFK DrietomaOFK Drietoma
    8
    3
    2
    3
    17:17
    11
    R
    P
    R
    V
    V
    9
    TJ Slovan ZamarovceTJ Slovan ZamarovceTJ Slovan Zamarovce
    8
    3
    2
    3
    17:19
    11
    R
    V
    P
    V
    V
    10
    FK STARÁ MYJAVAFK STARÁ MYJAVAFK STARÁ MYJAVA
    8
    3
    2
    3
    29:19
    11
    V
    P
    P
    V
    P
    11
    TJ Družstevník OčkovTJ Družstevník OčkovTJ Družstevník Očkov
    7
    2
    4
    1
    17:13
    10
    R
    R
    R
    P
    V
    12
    TJ SPP Veľké Bierovce - OpatovceTJ SPP Veľké Bierovce - OpatovceTJ SPP Veľké Bierovce - Opatovce
    9
    3
    0
    6
    20:23
    9
    P
    P
    P
    V
    V
    13
    Telovýchovná jednota Štart SvinnáTelovýchovná jednota Štart SvinnáTelovýchovná jednota Štart Svinná
    8
    2
    2
    4
    12:22
    8
    P
    P
    R
    R
    P
    14
    OFK ČachticeOFK ČachticeOFK Čachtice
    8
    2
    1
    5
    14:27
    7
    R
    P
    P
    P
    V
    15
    OŠK BošácaOŠK BošácaOŠK Bošáca
    7
    1
    2
    4
    15:28
    5
    P
    V
    P
    P
    R
    16
    Obecný futbalový klub Veľká HradnáObecný futbalový klub Veľká HradnáObecný futbalový klub Veľká Hradná
    8
    1
    0
    7
    13:24
    3
    P
    V
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

      Momentka zo zápasu.
      Momentka zo zápasu.
      VIDEO: Životný výkon. Brankár chytil v jednom zápase dve penalty
      Ivan Mriškadnes 11:00
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»VIDEO: Životný výkon. Brankár chytil v jednom zápase dve penalty