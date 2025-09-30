VIDEO: Životný výkon. Brankár chytil v jednom zápase dve penalty

VEĽKÉ BIEROVCE. Buď ste hrdina alebo zatracovaný. Nič medzi tým neexistuje.
Brankári to nemajú ľahké. Ani na úrovni dedinských súťaží.
Keď dostanú lacný gól, všetci na nich vyčítavo pozerajú. A ukazujú prstom.
Naopak, keď predvedú výborné zákroky, všetci im drukujú. Tak to jednoducho chodí na každej úrovni. Aj v amatérskych ligách.
Predviedol parádne zákroky
Skvelý výkon podal v zápase siedmej ligy ObFZ Trenčín TJ SPP Veľké Bierovce-Opatovce – TJ Slovan Rovnosť Krajné (1:3) brankár hostí Jakub Šicko.
Ten nielenže predviedol štyri skvelé zákroky, ale zlikvidoval aj dve penalty.
„Bol to jeho hviezdny deň. Chytil dve jedenástky, no poradil si aj s dorážkami. V tomto zápase nás skvele podržal. Vlastne ako vždy,“ pre Sportnet povedal prezident a hráč TJ Slovan Rovnosť Krajné Samuel Kňazský.
Prvú penaltu chytil v 38. minúte za stavu 1:2, druhú zas v 67. minúte za stavu 1:3.
„Futbal hrávam dlho, ale nič podobné som nezažil. V šatni Jakuba všetci chválili. Oprávnene,“ dodal.
VIDEO: Brankár chytil dve penalty
Vyhlásili ho za najlepšieho
Brankár TJ Slovan Rovnosť Krajné v lete penalty trénoval. Absolvoval súťaže v kopaní jedenástok v Kopaniciach a Čachticiach, raz bol vyhlásený za najlepšieho gólmana súťaže.
„V poslednom období mi penalta ušla tesne. Teraz to však konečne vyšlo a chytil som obe.
Netvrdím, že som penaltový expert, ale k jedenástkam som mal vždy blízko. Máloktorý hráč ma oklame,“ uviedol brankár TJ Slovan Rovnosť Krajné Jakub Šicko.
Dve penalty v jednom zápase chytil po prvý raz v živote.
„Veľa je o šťastí. Vždy sa však snažím hráča načítať, pripraviť si ho. Intuícia mi hovorí, kde to kopne,“ dodal.
Donesie liter pálenky
Vďaka skvelým zákrokom zabezpečil svojmu tímu výhru 3:1.
„Teraz budem musieť doniesť do kabíny liter páleného,“ smial sa Šicko.
VIDEO: Zostrih zo zápasu
Hneď prvá chytená penalta ho motivovala. Po nej si veril a zápas si užíval. I keď bol v permanencii.
„Bol to ťažký zápas, pretože sme boli dosť pod tlakom. Snažil som sa však tím podržať a celkom mi to vyšlo. Tie pocity sú výborné,“ tešil sa.
TJ Slovan Rovnosť Krajné patrí vďaka cennej výhre štvrté miesto v najvyššej súťaži ObFZ Trenčín.
„Sme nováčik, preto sme skromní. O postupe nehovoríme, ale, ak by sa to podarilo, bolo by to skvelé. Ideme však zápas po zápase a uvidíme, čo bude na konci,“ uzavrel brankár a hrdina zápasu Jakub Šicko z TJ Slovan Rovnosť Krané.