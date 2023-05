Ako hráča ma zlákali na veľké peniaze, psychicky som to nezvládol, tvrdí známy agent

Dnes zastupuje trebárs Stanislava Lobotku a Dávida Hancka, čiže majstra Talianska i Holandska. Iný jeho klient, Poliak Jakub Kiwior sa dostal cez Podbrezovú a Žilinu až do slávneho Arsenalu. Sú to hráči, čo dnes stoja desiatky miliónov eur.

Na majstrovstvách Európy do 16 rokov bol lídrom Slovákov, dostal sa do najlepšej zostavy turnaja. Kariéru futbalistu mu však náhle ukončila genetická choroba. V mladom veku sa stal agentom.

Ako ste to vyriešili?

Prišiel som do Trenčína, kde som vtedy hrával a pýtal som sa chalanov. ´Kto z vás chce, aby som ho zastupoval.´ Do hotela Magnus potom prišlo za mnou sedem z nich. Trebárs Samuel Štefánik, Peter Mazáň, Filip Hlohovský a ďalší. Hovoril som si, že to nie je možné. Čakal som, že mi možno jeden zavolá. Pamätali si ma ako hráča, ako som bojoval za kabínu. Zrazu som mal klientov. Potreboval som ich následne predať. Jeden kamarát ma zoznámil s mojim terajším spoločníkom - Pawełom Jakubom Zimonczykom a to bol rozhodujúci moment. Pawel bol už dlhšie agent, mal výborné kontakty v poľských kluboch. Bol však trošku iný ako ja, nehrával futbal. Vyštudoval ekonómiu a zároveň politológiu, ale nemal celkom kontakty na hráčov. Vedel skôr pracovať s ľuďmi v kluboch, ktorí sú biznismeni. Začal sme tak, že sme slovenských hráčov posúvali do Poľska, čo však nikdy nebol náš hlavný cieľ.

Môžete to vysvetliť?