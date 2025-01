DAC si spestrí prípravu v Turecku. Tréner Fodrek výrazný rez kádrom neočakáva

Vedenie Dunajskej Stredy oznámilo predĺženie spolupráce s dočasným trénerom Fodrekom ešte pred Vianocami.

"Bolo to hektické obdobie, prakticky sa to udialo rýchlo. Som vďačný za dôveru od vedenia klubu. Je to zaväzujúce, snažíme sa nadviazať na prácu, ktorú sme začali v závere jesene," povedal Fodrek.