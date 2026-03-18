Dvojgólový náskok neznamenal nič. Portugalský klub prevalcoval v odvete Ferencváros

Európska liga - odveta osemfinále
Braga - Ferencváros 4:0 (3:0)
Góly: 11. a 53. Horta, 15. Grillitsch, 34. Martinez
/prvý zápas: 0:2, Braga postúpila/
Futbalisti Sportingu Braga postúpili v stredu do štvrťfinále Európskej ligy.
V odvetnom zápase zdolali Ferencváros Budapešť 4:0 a otočili tak nepriaznivý stav z úvodného stretnutia, ktoré nezvládli v pomere 0:2.
V Brage padli prvé tri góly ešte v úvodnom dejstve, dvoma presnými zásahmi vrátane víťazného sa blysol portugalský útočník Ricardo Horta.
V najlepšej osmičke čaká jeho tím úspešnejší z odvety medzi Betisom Sevilla a Panathinaikosom Atény, do ktorého idú hostia za stavu 1:0 vo svoj prospech.