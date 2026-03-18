Dvojgólový náskok neznamenal nič. Portugalský klub prevalcoval v odvete Ferencváros

Futbalisti Sportingu Braga oslavujú gól proti Ferencvárosu. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. mar 2026 o 18:36
Domáci otočili vývoj osemfinále už v prvom polčase odvety.

Európska liga - odveta osemfinále

Braga - Ferencváros 4:0 (3:0)

Góly: 11. a 53. Horta, 15. Grillitsch, 34. Martinez

/prvý zápas: 0:2, Braga postúpila/

Futbalisti Sportingu Braga postúpili v stredu do štvrťfinále Európskej ligy.

V odvetnom zápase zdolali Ferencváros Budapešť 4:0 a otočili tak nepriaznivý stav z úvodného stretnutia, ktoré nezvládli v pomere 0:2.

V Brage padli prvé tri góly ešte v úvodnom dejstve, dvoma presnými zásahmi vrátane víťazného sa blysol portugalský útočník Ricardo Horta.

V najlepšej osmičke čaká jeho tím úspešnejší z odvety medzi Betisom Sevilla a Panathinaikosom Atény, do ktorého idú hostia za stavu 1:0 vo svoj prospech.

