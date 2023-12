ONLINE: Borussia Dortmund - Paríž St. Germain dnes (Liga majstrov, skupina F, LIVE)

PSG



Francouzskému mančaftu jde doslova o bytí a nebytí, nepostup do jarních bojů o titul v této prestižní soutěži by byl ohromný neúspěch. Jak už bylo řečeno, PSG ztrácí na první místo tři body, ovšem před třetím Newcastlem a čtvrtým AC Milán má pouze dvoubodový náskok a pokud by některý z týmů ve vzájemném souboji vyhrál a pařížský klub v Německu nebodoval, je jasné, co by to znamenalo. Čeká nás tedy pořádně dramatický mač.

Ofenzívu PSG táhne se třemi góly Francouz Kylian Mbappé.