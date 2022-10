Prajem pekný deň pri sledovaní dnešného online prenosu.



Dnes si pozrieme zápas Ligy majstrov medzi Borussiou Drotmund a Manchestrom City



Borussia Dortmund

Domáci futbalisti získali v doterajšom priebehu Ligy majstrov 7 bodov a sú na najlepšej ceste postúpiť do vyraďovacej časti Ligy majstrov. Ak by dnes Borussia zvíťazila má zaistený postup. Má však proti sebe súpera najtažšeiho kalibru.



Manchester City

Hostia nevyhrali 2 po sebe idúce zápasy a to u nich nebýva zvykom. Remizovali v Kodani a prehrali vo veľkom šlágri na Anflied road s domácim Liverpoolom 0:1.Uvidíme čo predvedú v Nemecku.



Posledný vzájomný zápas



Manchester City : Borussia Dortmund 2:1