Dortmund slávil už šieste ligové víťazstvo za sebou. Žiaril dvojgólový útočník

Bundesliga - 22. kolo
Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 4:0 (3:0)
Góly: 10. a 42. Guirassy, 15. Beier, 84. Kohr (vl.)
Futbalisti Borussie Dortmund si v piatkovom stretnutí 22. kola nemeckej Bundesligy poradili s Mainzom jednoznačne 4:0 a slávili už šieste ligové víťazstvo za sebou. Základ úspechu položili v prvom polčase, v ktorom strelili tri góly.
Dvakrát skóroval kanonier Serhou Guirassy. Dortmund stráca na vedúci Bayern priebežne tri body, úradujúci majster však môže opäť odskočiť na šesťbodový rozdiel v prípade sobotnej výhry v Brémach.
Mainz po troch víťazstvách za sebou vyšiel tentoraz bodovo naprázdno a v tabuľke zostal na 14. mieste.