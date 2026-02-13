Dortmund slávil už šieste ligové víťazstvo za sebou. Žiaril dvojgólový útočník

Serhou Guirassy sa teší z gólu so spoluhráčmi.
Stráca na vedúci Bayern priebežne tri body.

Bundesliga - 22. kolo

Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 4:0 (3:0)

Góly: 10. a 42. Guirassy, 15. Beier, 84. Kohr (vl.)

Futbalisti Borussie Dortmund si v piatkovom stretnutí 22. kola nemeckej Bundesligy poradili s Mainzom jednoznačne 4:0 a slávili už šieste ligové víťazstvo za sebou. Základ úspechu položili v prvom polčase, v ktorom strelili tri góly.

Dvakrát skóroval kanonier Serhou Guirassy. Dortmund stráca na vedúci Bayern priebežne tri body, úradujúci majster však môže opäť odskočiť na šesťbodový rozdiel v prípade sobotnej výhry v Brémach.

Mainz po troch víťazstvách za sebou vyšiel tentoraz bodovo naprázdno a v tabuľke zostal na 14. mieste. 

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

