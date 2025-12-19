Po dvoch remízach si Dortmund pripomenul chuť víťazstva. Stratu na Bayern skresal na šesť bodov

Bundesliga - 15. kolo
Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 2:0 (1:0)
Góly: 10. Brandt, 90.+7. Beier
Futbalisti Borussie Dortmund sa víťazne rozlúčili s jesennou časťou nemeckej Bundesligy. V piatkovom zápase 15. kola zdolali Borussiu Mönchengladbach 2:0.
Domácich poslal v 10. minúte do vedenia Julian Brandt, v nadstavenom čase spečatil triumf Maximilian Beier.
Dortmundu patrí v tabuľke priebežne druhé miesto so šesťbodovou stratou na vedúci Bayern Mníchov, ktorý sa v nedeľu predstaví na pôde Heidenheimu. Gladbach figuruje na 11. priečke.