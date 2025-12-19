Po dvoch remízach si Dortmund pripomenul chuť víťazstva. Stratu na Bayern skresal na šesť bodov

Julian Brandt oslavuje gól v sieti Borussie Mönchengladbach.
Julian Brandt oslavuje gól v sieti Borussie Mönchengladbach. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. dec 2025 o 22:39
ShareTweet0

Triumf spečatili domáci až v nadstavenom čase.

Bundesliga - 15. kolo

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 2:0 (1:0)

Góly: 10. Brandt, 90.+7. Beier

Futbalisti Borussie Dortmund sa víťazne rozlúčili s jesennou časťou nemeckej Bundesligy. V piatkovom zápase 15. kola zdolali Borussiu Mönchengladbach 2:0.

Domácich poslal v 10. minúte do vedenia Julian Brandt, v nadstavenom čase spečatil triumf Maximilian Beier.

Dortmundu patrí v tabuľke priebežne druhé miesto so šesťbodovou stratou na vedúci Bayern Mníchov, ktorý sa v nedeľu predstaví na pôde Heidenheimu. Gladbach figuruje na 11. priečke.

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Julian Brandt oslavuje gól v sieti Borussie Mönchengladbach.
    Julian Brandt oslavuje gól v sieti Borussie Mönchengladbach.
    Po dvoch remízach si Dortmund pripomenul chuť víťazstva. Stratu na Bayern skresal na šesť bodov
    dnes 22:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»Po dvoch remízach si Dortmund pripomenul chuť víťazstva. Stratu na Bayern skresal na šesť bodov