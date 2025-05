Bologna čakala na trofej dlhých 51 rokov. Fanúšikovia si ju zaslúžili, vraví tréner

Pre tím z metropoly regiónu Emilia Romagna je to prvá pohárová trofej od roku 1974. Jediný gól duelu strelil Ndoye v 53. minúte, keď strelu Riccarda Orsolina obrana AC zblokovala, no k lopte sa dostal 24-ročný Švajčiar, ktorý sa uvoľnil a prekonal Mikea Maignana.

Stredajšie víťazstvo bolo zároveň prvou veľkou trofejou pre trénera Italiana, ktorý so svojím predchádzajúcim klubom Fiorentinou prehral tri finále vrátane domáceho pohára v roku 2023.

„Bol to ťažký zápas, ale vyhrali sme ho pre nás, pre mesto a pre fanúšikov. Urobili sme všetko správne, skórovali sme v správnej chvíli a pracovali sme ako tím,“ povedal Ndoye podľa AFP.

Bologna má na konte aj sedem titulov v najvyššej domácej súťaži, ale naposledy sa jej to podarilo ešte v roku 1964.

„Zaslúžili sme si to, najmä preto, že sme hrali skvele. Bol to fantastický výkon. Neuveriteľný rok sme korunovali pohárom, ktorý si naši fanúšikovia zaslúžili,“ zdôraznil 47-ročný kormidelník.

V stredu sa im to však nepodarilo a nepridali druhý titul v tejto sezóne, v januári získali Taliansky superpohár, keď v saudskoarabskom Rijáde vyhrali nad mestským rivalom Interom.

„Prvý polčas bol vyrovnaný, mali sme niekoľko šancí na skórovanie a v takýchto zápasoch je dôležité dostať sa do vedenia. Priznávam, že v druhom polčase sme mohli urobiť viac. Bologna mala pri góle trochu šťastia,“ povedal Conceicao pre Sport Mediaset.

„Rossoneri“ majú pred sebou ešte dva dôležité zápasy v Serie A. Priebežne im patrí až ôsma priečka a hrozí im neúčasť v európskych pohárových súťažiach v budúcej sezóne. Na šiesty AS Rím strácajú tri a v nedeľu ich rovnako na Stadio Olimpico čaká práve tento súper.

„Vyhrali sme superpohár, dostali sme sa až do finále pohára, teraz sa pokúsime dôstojne ukončiť túto sezónu. Je mi ľúto fanúšikov. Pre všetkých to bolo sklamanie. Mohli sme urobiť viac, ale toto sú vyrovnané stretnutia, rozhodujú v nich detaily. Oni skórovali a my nie," dodal Conceicao podľa Football Italia.