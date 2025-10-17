Fanúšikovia Bayernu sa búria a podpisujú petíciu. Nesúhlasia so stážou bývalého hráča v klube

MNÍCHOV. Plánovaná trénerská stáž bývalého obrancu Jeroma Boatenga v Bayerne Mníchov vyvolala odpor medzi časťou fanúšikov po tom, čo bol majster sveta z roku 2014 minulý rok uznaný vinným z ublíženia na zdraví svojej bývalej partnerke.
Bývalý nemecký reprezentant, ktorý za Bayern hrával v rokoch 2011 až 2021, tento týždeň uviedol, že hovoril s trénerom Vincentom Kompanym a dostal povolenie absolvovať stáž, no termín ešte nie je stanovený.
Niektorí fanúšikovia však s týmto krokom nesúhlasia. Poukazujú na verdikt mníchovského súdu z minulého roka, podľa ktorého bol Boateng vinný z úmyselného ublíženia na zdraví a dostal podmienečnú pokutu a napomenutie.
Na internete vznikla petícia s názvom „Stanovme hranice voči násiliu na ženách: Jerome Boateng sa nesmie vrátiť do Bayernu Mníchov“, ktorá do piatkového rána nazbierala takmer 2 000 podpisov.
Podobné protesty sa objavili už v roku 2023, keď klub zvažoval krátkodobý kontrakt s hráčom pre sériu zranení v obrane.
Proces z roku 2024 bol už tretím v tejto kauze.
Bayern sa k záležitosti zatiaľ nevyjadril. Kompany ešte v septembri povedal, že by bol rád, keby Boateng strávil v Mníchove pár týždňov a podelil sa o skúsenosti „ako top obranca“.
Boateng odohral za Nemecko 76 zápasov medzi rokmi 2009 a 2018. V Bayerne pôsobil desať rokov po prestupe z Manchesteru City, kde bol spoluhráčom Kompanyho. S bavorským klubom vyhral deväť titulov v Bundeslige a dva triumfy v Lige majstrov.
S aktívnou kariérou skončil minulý mesiac po pôsobení v rakúskom klube LASK Linz, s ktorým sa v auguste dohodol na predčasnom ukončení zmluvy.