Boateng je vítaný, vraví Kompany. V Bayerne by mohol absolvovať trénerskú stáž

MNÍCHOV. Bývalý nemecký futbalista Jerome Boateng by mohol odštartovať trénerskú kariéru v Bayerne Mníchov.
Súčasný kouč Bavorov Vincent Kompany povedal, že niekdajší obranca by mohol v klube absolvovať stáž.
Tridsaťsedemročný Boateng oznámil ukončenie kariéry minulý piatok a vzápätí informoval, že by sa chcel venovať trénovaniu.
„Samozrejme, že sa môže stať špičkovým trénerom. Ak bude tvrdo pracovať a obklopí sa dobrými ľuďmi, vždy môže byť najlepší. To si však vyžaduje čas. Mohol by sa pridať k môjmu trénerskému tímu?
Nehovorím o tom verejne, ale stáž na pár týždňov... Samozrejme, ako legenda Bayernu s dobrými úmyslami, bude vždy vítaný,“ citovala Kompanyho agentúra DPA.
Nemecký stopér debutoval v Bundeslige v roku 2007 v Herthe Berlín a najväčšie úspechy zažil počas desaťročného pôsobenia práve v Bayerne Mníchov. Dvakrát vyhral Ligu majstrov, deväťkrát Bundesligu a päťkrát Nemecký pohár.
Hral aj za Hamburg, Manchester City, Olympique Lyon, Salernitanu a naposledy za rakúsky LASK Linz, kde v auguste predčasne ukončil zmluvu. Za nemeckú reprezentáciu si pripísal 76 štartov a má aj bronz z MS 2010 v JAR.