Slováci si začnú zvykať na pozíciu favorita. Kvalitu na B-divíziu máme, vraví Pekarík

"Nie je to ideálne, ale netýka sa to len nás, musia tomu čeliť aj ostatní. Väčším problémom ako tréningy či zápasy je pre hráčov v takýchto situáciách práve to cestovanie, ale musím sa s tým popasovať, vyhovárať sa nebudeme. Verím, že to zvládneme. Vytvárame si výbornú atmosféru a to nám určite pomôže.

Zápasy budú náročné, neklamme si, že nie. Vieme z minulosti, že nám sa lepšie hrá v situácii, keď favoritom nie sme, keď sú naším súperom atraktívnejšie a silnejšie mužstvá. Musíme sa na túto situáciu správne nastaviť, na zápasy sa pripraviť, potrebujeme získať čo najviac bodov," povedal stredopoliar Vladimír Weiss.

Tímy na prvých miestach v skupinách B- až D-divízie budú hrať v nasledujúcej edícii o úroveň vyššie. Naopak, reprezentácie na poslednej priečke v "áčku" a "béčku" zostúpia o "poschodie" nižšie, v C-divízii absolvujú baráž o udržanie sa.