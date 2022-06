Prežíval zvláštne pocity. Hamšík navštívil bývalých spoluhráčov

"Povedal som, že za chalanmi do Šamorína prídem, tak som tu. Prežívam zvláštne pocity, ale som veľmi rád, že som tu s chalanmi aspoň na chvíľu, že s nimi môžem pokecať a zaželať im všetko dobré do júnových zápasov.

Rozhodnutie skončiť kariéru v reprezentácii neprišlo zo dňa na deň, rodilo sa dlhšie. Trvalo mesiace, rozmýšľal som nad tým intenzívne a už to neľutujem.

Teraz som len urobil to, čo som mal v pláne," povedal pre SFZ 34-ročný Hamšík, ktorý nemal pocit, že by už do mužstva nepatril: "Nie, určite nie. Toto miesto mám rád, vždy sme sa tu cítili skvele a teraz si užívam to, že tu dnes som."