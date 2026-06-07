Sauer prišiel o hviezdneho trénera. Bolo to náročné rozhodnutie, priznal šéf Feyenoordu

Robin van Persie.
Robin van Persie. (Autor: TASR/AP)
TASR|7. jún 2026 o 22:01
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Mužstvo napriek problémom získalo druhú priečku a zabezpečilo si účasť v Lige majstrov.

Vedenie holandského futbalového klubu Feyenoord Rotterdam odvolalo Robina van Persieho z postu hlavného trénera.

Štyridsaťdvaročný kouč skončil po sezóne, v ktorej jeho tím obsadil druhé miesto s odstupom 19 bodov za majstrovským PSV Eindhoven.

„Bolo to náročné rozhodnutie. Robin van Persie dal klubu za uplynulého jeden a pol roka všetko,“ uviedol technický riaditeľ klubu Devy Rigaux.

Zároveň ocenil, že mužstvo napriek problémom získalo druhú priečku a zabezpečilo si účasť v Lige majstrov.

Klub po internej analýze výsledkov a herného prejavu dospel k záveru, že do novej sezóny vstúpi s iným kormidelníkom. Meno Van Persieho nástupcu plánuje oznámiť v najbližších týždňoch.

Feyenoord neuspel ani v európskych súťažiach. V záverečnom predkole Ligy majstrov ho vyradilo Fenerbahce Istanbul a v ligovej fáze Európskej ligy prehral šesť z ôsmich stretnutí. Zvíťazil iba nad Sturmom Graz a Panathinaikosom Atény.

Van Persie odohral počas kariéry viac ako sto zápasov za holandskú reprezentáciu. Na klubovej úrovni pôsobil vo Feyenoorde, Arsenale, Manchestri United a Fenerbahce.

V holandskom tíme viedol aj svojho syna Shaqueela či slovenského reprezentanta Lea Sauera. Informácie priniesla agentúra AFP.

Eredivisie

    Robin van Persie.
    Robin van Persie.
    Sauer prišiel o hviezdneho trénera. Bolo to náročné rozhodnutie, priznal šéf Feyenoordu
    ne 22:01
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