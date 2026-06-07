    V tejto pozícii už bol. Rice bude na šampionáte vicekapitánom Anglicka

    Jude Bellingham a Declan Rice.
    Jude Bellingham a Declan Rice. (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. jún 2026 o 21:47
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    Angličania zdolali v sobotňajšom prípravnom dueli v Tampe Nový Zéland.

    Stredopoliar londýnskeho Arsenalu Declan Rice bude vicekapitánom anglickej futbalovej reprezentácie na MS 2026. V nedeľu to potvrdil tréner Thomas Tuchel.

    Dvadsaťsedemročný Rice, ktorý má na konte 72 reprezentačných štartov, už zastupoval kapitána Harryho Kanea počas jeho absencie v októbrovom prípravnom stretnutí s Walesom.

    „Declan bude vicekapitán. Už sme o tejto jeho úlohe diskutovali, keď Harry nebol s nami v kempe. Na hrote bol vtedy Ollie (Watkins) a Declan mal kapitánsku pásku,“ citovala Tuchela agentúra DPA.

    Angličania zdolali v sobotňajšom prípravnom dueli v Tampe Nový Zéland 1:0 vďaka presnej hlavičke Kanea zo záveru prvého polčasu.

    Rice so spoluhráčmi z Arsenalu Bukayom Sakom, Nonim Maduekem a Eberechim Ezem v zápase nenastúpili, keďže do prípravného kempu Albiónu vo West Palm Beach na Floride dorazili až v sobotu večer.

    Do USA prileteli týždeň po prehre s Parížom St. Germain vo finále Ligy majstrov (1:1 pp, 3:4 na strely z 11 m).

    Tuchelovi zverenci absolvujú generálku na MS v stredu, keď v Orlande nastúpia proti Kostarike.

    O týždeň v sobotu odcestujú do tréningového kempu v Kansas City a svoje účinkovanie na šampionáte odštartujú 17. júna zápasom s Chorvátskom. V L-skupine sa stretnú aj s Ghanou a Panamou.

    Program Anglicka na MS vo futbale 2026

    17.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Dallas | Dallas
    23.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Boston | Boston
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Panama
    Panama
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    New York | New York

    Tabuľka skupiny L na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AnglickoAnglickoENG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    GhanaGhanaGHA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    PanamaPanamaPAN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Jude Bellingham a Declan Rice.
    Jude Bellingham a Declan Rice.
    V tejto pozícii už bol. Rice bude na šampionáte vicekapitánom Anglicka
    ne 21:47
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