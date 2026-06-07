Alžírsku lavičku neopustí ani po šampionáte. Bosniansky tréner predĺžil zmluvu

Vladimir Petkovič zostane trénerom alžírskej futbalovej reprezentácie minimálne do júla 2028. S tamojším zväzom (FAF) sa dohodol na predĺžení zmluvy o ďalšie dva roky.
Šesťdesiatdvaročný rodák z Bosny a Hercegoviny sa ujal kormidla vo februári 2024, keď na poste nahradil Djamela Belmadiho.
Reprezentácia severoafrickej krajiny sa pod jeho vedením kvalifikovala na svetový šampionát po 12 rokoch.
Alžírsko sa na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku predstaví v J-skupine, kde sa stretne s obhajcom titulu Argentínou, Jordánskom a Rakúskom.
Na tohtoročnom Africkom pohári národov vypadli Alžírčania vo štvrťfinále, keď nestačili na Nigériu.
Petkovič v minulosti viedol aj švajčiarsky národný tím, na klubovej úrovni trénoval Girondins Bordeaux, Young Boys Bern či Lazio Rím, pripomenula agentúra DPA.