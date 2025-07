Nabitý AFC Nitra krstil nové dresy. Príde z reťaze odtrhnutá Bytča a potom ďalší súper

Postarali sa o ňu nitrianski Trogári 1909, ktorí boli zvedaví na letné posily svojej Nitričky a hlavne na prvé súťažné stretnutie sezóny, od ktorej si pod Zoborom sľubujú hlavne postup do tretej ligy.

BEŠEŇOV, NITRA. Futbalový Bešeňov sa v nedeľu podvečer dočkal. Na stretnutie prvého kola 57. ročníka Slovnaft Cupu poslal žreb do Novozámockého okresu krajský AFC Nitra a v jeden a poltisícovej dedine na dolnej Žitave bola futbalová atmosféra už pred úvodným výkopom.

Kým po vlaňajšej katastrofálnej jeseni sa musel AFC Nitra zubami nechtami zachraňovať v štvrtej lige, a ak by majiteľ Ondriš nekúpil v zime rovnú dvadsiatku nových hráčov, dnes by sa 116-ročná značka chystala asi na piatu ligu, tak toto leto angažovali do bielo-modrého klubu ešte onakvejšie posily, ktorých hlavnou úlohou bude vykopať vyššiu súťaž.