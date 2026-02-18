Šou, gesto X, esá Realu hromžili. Päť rovnakých slov od hráča s číslom 25 rozpútalo škandál

„Si zas..ný rasista! Si zas..ný rasista!“ kričal Kylian Mbappé podľa denníka Marca opakovane. Zachytili to aj kamery Movistar+ po chaose, ktorý vypukol na trávniku Estádio da Luz v Lisabone. Rozhodca následne aktivoval protokol proti rasizmu.
Vinícius si sadol na lavičku a odmietal sa vrátiť na ihrisko… a viacerí hráči sa pustili do argentínskeho futbalistu Gianlucu Prestianniho. Ako prvý Mbappé, ktorý neváhal označiť hráča Benficy za rasistu.
Ďalší hráč Realu Aurélien Tchouaméni dodal:
„Toto sa nemôže stať. Vini (Vinícius, pozn. red.)nám povedal, že mu ten chalan povedal ‚opica‘. On tvrdí, že nepovedal nič, že povedal… neviem, ‚buzeranti‘ alebo niečo také, to je jedno. Vini nám povedal, že máme pokračovať v hre. Neviem teraz, čo povedať, porozprávame sa o tom, ale toto sa nemôže stávať."
Gól a explózia emócií
Prvý duel play-off o postup do osemfinále Ligy majstrov napokon ovládol Real Madrid, ktorý na pôde Benficy Lisabon zvíťazil 1:0 gólom Viníciusa Júniora. Brazílčan bol ústrednou postavou večera – nielen pre svoj výnimočný zásah, ale aj pre incident, ktorý rozdelil štadión.
Liga majstrov - 1. zápasy šestnásťfinále
Benfica Lisabon - Real Madrid 0:1 (0:0)
Gól: 50. Vinicius
AS Monaco - Paríž St. Germain 2:3 (2:2)
Góly: 1., 18. Balogun, 18. – 29., 67. Doué, 41. Hakimi
Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 2:0 (2:0)
Góly: 3. Guirassy, 42. Beier
Galatasaray - Juventus 5:2 (1:2)
Góly: 48. a 75. Lang, 15. Sara, 60. Sanchez, 86. Boey - 16. a 37. Koopmeiners
Brazílčan práve strelil nádherný gól a oslavoval svojím typickým tancom pri rohovej zastávke. Najskôr dostal od rozhodcu napomenutie a po protestoch aj žltú kartu.
Z tribún lietali rôzne predmety a viacerí hráči Realu vyčítali fanúšikom Benficy ich správanie. Situácia sa rýchlo vyhrotila, keď sa niekoľkí hráči domácich pustili do Viníciusa a argentínsky Prestianni k nemu zamieril priamo.
Prekrížil ruky do X
Situácia eskalovala v 50. minúte. Vinícius sa následne rozbehol k francúzskemu rozhodcovi Françoisovi Letexierovi a upozornil ho na údajné rasistické urážky zo strany Gianlucu Prestianniho. Arbiter následne prekrížil ruky do tvaru „X“ a aktivoval protokol UEFA proti rasizmu. Televízne zábery ukázali argentínskeho futbalistu, ako si pri komunikácii zakrýva ústa dresom.
Vinícius tvrdil, že počul slovo „opica“. Prestianni obvinenie poprel. Jednoznačný dôkaz sa nenašiel a po približne desiatich minútach sa duel znovu rozbehol. Atmosféra však zostala vyhrotená.
Na Brazílčana sa zniesol piskot aj hádzanie predmetov z tribún, no hráč Realu pokračoval v zápase.
Napätie na ihrisku aj na lavičkách
Do konfliktu sa medzitým zapojili aj ďalší hráči. Rüdiger a Güler sa snažili spoluhráča odviesť z centra napätia, Mbappé sa dostal do potýčky s Otamendim.
Vinícius na chvíľu smeroval k lavičke a naznačoval, že odíde z ihriska. Zasiahnuť musel aj tréner Benficy José Mourinho, ktorý s ním dlhšie hovoril.
Po zápase sa k incidentu vyjadril aj stredopoliar Realu Federico Valverde pre Movistar:
„Nevie sa to presne, ale podľa všetkých spoluhráčov, ktorí boli nablízku, mu povedal niečo škaredé, čo sa jednoducho nehovorí. Dlho za toto bojujeme, Vini za to bojuje už dlho a ak sa toto deje ďalej, je to poľutovaniahodné.
To, že to žiadna kamera nezachytila… Ak si pri niečom zakrývaš ústa, znamená to, že to, čo hovoríš, nie je v poriadku. Je to smutné. Som hrdý na spoluhráčov, že sa Viniho zastali, a som hrdý aj na Viniho, že pokračoval ďalej.“
Vážna vec
K možnosti odísť z ihriska dodal:
„Je to veľmi vážna vec, stalo sa to už mnohokrát a v tomto bode si myslím, že odísť z ihriska nie je riešenie, ktoré by sa páčilo futbalovému divadlu, ale je tu človek, ktorý to divadlo poškodil. Počas celého zápasu sa hovorilo všeličo a nie je jediná kamera, ktorá by to zachytila," doplnil Valverde.
Hviezdny Kylian Mbappé po zápase prehovoril v mixzóne a vyslal veľmi ostrý odkaz smerom k Prestiannimu. Vyhlásil, že ho nepovažuje za kolegu z fachu.
„Hráč s číslom 25 nazval Viniho päťkrát opicou. To som videl na vlastné oči. Nemal by už nikdy hrať Ligu majstrov,“ povedal Mbappé.
Dôsledky pre odvetu
Prestianni bol v závere vystriedaný Lukebakiom a tribúny ho vyprevadili potleskom. Incident však zatienil obraz lisabonského veľkoklubu.
Kuriozitou zostáva, že ešte pred zápasom sa objavila fotografia, na ktorej mal argentínsky mladík ako tapetu v mobile spoločnú snímku s Viníciusom zo skupinovej fázy Benfica – Real Madrid.
Z pohľadu dvojzápasu získal Real Madrid cenný náskok. Odveta je na programe 25. februára na madridskom Bernabéu, no Benfica sa bude musieť zaobísť bez svojho trénera.
VIDEO: Zostrih zápasu Befica - Real Madrid
Mourinho dostal druhú žltú kartu po tom, čo v 86. minúte žiadal potrestanie Viníciusa za faul na Richarda Ríosa, a v rozhodujúcom stretnutí nebude môcť svoj tím viesť.
Portugalský tréner predstúpil pred kamery Movistar+ v mixzóne na Estádio da Luz a so svojou typickou iróniou aj povestnými „papierikmi“ komentoval niektoré rozhodnutia rozhodcu po „zaslúženom“ víťazstve Realu Madrid nad Benficou.
Ironický Mourinho
Na otázku, či je už Prestianni kajúcny, reagoval: „Kajúcny z čoho? Hovoril som s oboma, Vinícius mi hovorí jednu vec a Prestianni druhú. Nechcem byť červený a povedať, že na sto percent verím Prestiannimu, ale ani biely a tvrdiť, že to, čo mi hovorí Vinícius, je pravda.
Do gólu to bol skvelý zápas, Benfica doň vstúpila veľmi dobre a Madrid bol veľmi silný, zlom nastal približne v 30. alebo 35. minúte. Vinícius dal gól, ktorý môže dať len on alebo Mbappé, a potom má ísť na plecia spoluhráčov, nie sa púšťať do 60-tisíc ľudí na tomto štadióne.“
K oslave brazílskeho útočníka ešte dodal: „Dáš takýto gól… ideš na plecia spoluhráčov. Tam sa zápas končí.“
Vyjadril sa aj k svojej červenej karte: „Vylúčili ma, pretože som povedal niečo, čo je úplne zrejmé. Rozhodca má papier, na ktorom je napísané, že Tchouaméni, Huijsen a Carreras nemôžu dostať žltú kartu. Sedím na lavičke 1 400 zápasov a viem, komu môže dať žltú a komu nie. Vieme, ako tieto veci fungujú. Madrid si zaslúžil víťazstvo.“
Vyhlásenie Viníciusa
Vinícius zverejnil po zápase vyhlásenie na svojich sociálnych sieťach, v ktorom veľmi jasne vyjadril svoj postoj k celej situácii.
„Rasisti sú predovšetkým zbabelci. Potrebujú si dať dres na ústa, aby ukázali, akí sú slabí.“
„No majú po svojom boku ochranu iných, ktorí majú – aspoň teoreticky – povinnosť ich potrestať. Nič z toho, čo sa dnes stalo, nie je nové ani v mojom živote, ani v živote mojej rodiny. Dostal som žltú kartu za oslavu gólu. Stále nerozumiem prečo.
A na druhej strane tu bol len zle vykonaný protokol, ktorý na nič neposlúžil. Nepáči sa mi byť súčasťou takýchto situácií, a už vôbec nie po veľkom víťazstve, keď by sa malo hovoriť o Real Madrid, ale je to potrebné,“ povedal Brazílčan.