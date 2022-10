Juventus bude bez jari v Lige majstrov, možno aj v Európskej lige

LISABON. Futbalisti Benficy Lisabon si v utorkovom zápase Ligy majstrov vybojovali postup do osemfinále, keď zdolali Juventus Turín 4:3. "Stará dáma" vypadla v skupinovej fáze prvýkrát od roku 2013.

Skóre otvoril v 17. minúte Antonio Silva, keď premenil center Enza Fernandeza na hranicu malého vápna pri štandardnej situácii. Už o štyri minúty vyrovnali z rohového kopu hostia.

Brankára Odysseasa Vlachodimosa najprv dvakrát neprekonal Dušan Vlahovič, no loptu dotlačili do brány Moise Kean. Gól neplatil pre ofsajd, no prvotný verdikt sa zmenil po prešetrení systémom VAR.