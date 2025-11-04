Mesto môžu opustiť až šesť hodín po zápase. Bayern podal protest proti opatreniam

Opatrenia zahŕňali požiadavku, aby všetky fanúšikovské autobusy mníchovského tímu čakali pred mestom.

PARÍŽ. Vedenie nemeckého klubu Bayern Mníchov podalo protest na Európsku futbalovú úniu (UEFA).

Dôvodom sú podľa neho „neprijateľné a prekvapujúce“ bezpečnostné opatrenia, ktoré zaviedla francúzska polícia pred utorkovým zápasom Bavorov v Lige majstrov na pôde Paríža Saint-Germain.

Bayern vydal vyhlásenie, v ktorom uviedol, že riadiacemu futbalovému orgánu poslal oficiálny protest proti opatreniam prijatým parížskou policajnou prefektúrou.

Opatrenia zahŕňali požiadavku, aby všetky fanúšikovské autobusy mníchovského tímu čakali pred mestom a boli sprevádzané policajným sprievodom na štadión Park Princov a späť.

Opatrenie tiež vyžaduje, aby všetci fanúšikovia Bayernu cestovali na štadión výlučne verejnou dopravou.

Úradujúci nemecký majster uviedol, že fanúšikovské autobusy budú môcť opustiť parížsky región až po približne 5.00 miestneho času v stredu napriek tomu, že zápas sa skončí okolo 23.00 večer predtým.

Domáci PSG podporil protest Bayernu, informovala agentúra DPA. „Pre FC Bayern je oznámenie o vydaní dekrétu neprijateľné, pretože všetky relevantné informácie boli k dispozícii už týždne vopred,“ uvádza sa vo vyhlásení.

