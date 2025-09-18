Kompany vyzdvihol Kaneovu pracovitosť, Neuer oslávil jubilejné víťazstvo v LM

MNÍCHOV. Harry Kane dvakrát skóroval a pomohol nemeckému futbalovému klubu Bayern Mníchov k stredajšej domácej výhre 3:1 nad FC Chelsea v úvodnom zápase hlavnej časti Ligy majstrov 2025/2026.
Domáci sa gólovo „rozbehli“ v 20. minúte, keď si Trevoh Chalobah strelil vlastný gól po centri Michaela Oliseho.
O sedem minút neskôr zvýšil Kane z pokutového kopu na 2:0 a hoci hosťujúca hviezda Cole Palmer v 29. minúte znížila, posledné slovo v stretnutí mal po zmene strán druhým gólom v zápase Kane.
„Bolo to špičkové predstavenie proti naozaj dobrému tímu,“ povedal Kane pre DAZN. „Pred zápasom sme si povedali, že hráme proti majstrom sveta a musíme byť od začiatku na sto percent, čo sa nám podarilo.“
VIDEO: Zostrih zápasu Bayern Mníchov - Chelsea
Kapitán Anglicka priznal, že zápasy proti tímom z Premier League ho motivujú hrať lepšie. Po dvoch góloch do siete Chelsea má v tejto sezóne zo šiestich súťažných duelov na konte už desať presných zásahov.
Tréner Bayernu Vincent Kompany vyzdvihol Kaneovu pracovitosť: „Môžeme hovoriť o talente a kvalite, ale je to tvrdá práca, ktorá ho dostala tam, kde je.“ Dodal však, že je ešte príliš skoro hovoriť o Bayerne ako favoritovi na titul v Lige majstrov.
Kapitán Bayernu Manuel Neuer, ktorý je posledným pamätníkom spomedzi hráčov Bayernu a Chelsea, ktorí boli súčasťou finále Ligy majstrov 2012 medzi týmito tímami, dosiahol v stredu svoje 100. víťazstvo v súťaži, čím sa zaradil za Cristiana Ronalda, Thomasa Müllera a Ikera Casillasa.
Bayern vyhral už 22. úvodný zápas Ligy majstrov za sebou od prehry v roku 2002. Tréner Chelsea Enzo Maresca, ktorého zverenci v lete triumfovali na majstrovstvách sveta klubov v USA, priznal nedostatky svojho tímu:
„Nemôžeme robiť také chyby, aké sme urobili, ale z tejto prehry môžeme vybudovať niečo výnimočné.“
Dodal, že mužstvo Chelsea má pred sebou ešte sedem zápasov, v ktorých sa hrá o dosť bodov.